香港「公務員守則」更新 12項信念 國安列首要

香港新版公務員守則，訂明12項信念，以國安列為首要，致力加強公務員的國家安全意識等。（中新社）

香港 特區政府7日頒布更新版「公務員守則」，即時生效，所有公務員及非公務員合約雇員等均須遵守。更新版守則訂明公務員須恪守維護憲制秩序及國家安全等12項基本信念，堅決防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，全面配合特區政府履行維護國家安全的責任，並強調公務員政治中立必須以效忠國家和香港特區為前提。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，特區政府會分階段展開宣傳、解說及培訓工作，提升公務員對守則的認識，致力加強公務員的國家安全意識等。

文匯報報導，更新版守則述明，公務員須恪守12項基本信念：1是維護憲制秩序及國家安全；2是以民為本；3是熱心公共服務；4是盡忠職守；5是堅守法治；6是廉潔守正；7是政治中立；8是專業精神；9是團隊精神；10是效益為本；11是績效問責；12是保密原則。

同時，更新版守則強調了公務員應按常理行事，注意自己的行為，確保與守則要求相符且切合社會對公務員的期望的操守準則，包括充分顧及可能對公務員隊伍、政府的管治或聲譽產生的影響等。

另有港媒報導，更新版與諮詢版本相比，因應「維護國家安全條例」實施而新增多項條文，包括履行任何職能時須視國安為最重要因素、須為維護國安工作提供一切所需的協助、便利、配合、支持和保障。有公務員工會擔心，「守則」定稿對公務員爭取薪酬福利 會否違規仍模稜兩可，憂慮被人「騎劫」(意指用武力威脅)就會違規。

據報導，「守則」的諮詢版本提及，公務員不可以公務員身分批評任何政府政策，當時有意見關注公務員爭取薪酬福利會否違規。「守則」定稿保留條文，公務員事務局在網站以「常見問答」形式指出，工會職責是就薪酬福利等提供意見，在新「守則」下仍有充分空間，不過就無關工會工作，仍須遵守「守則」。

報導指出，香港立法會相關法案委員會7日繼續審議社工註冊局改組修例，勞福局長孫玉菡稱因應法案委員會主流意見，政府會提出三組修正案，包括干犯危害國家安全罪行者終身不得做社工、註冊局正副主席由成員互選改由特首委任，以及成員紙本宣誓改為由勞福局長當面監誓。法案委員會已完成逐條審議，孫玉菡建議下月3日恢復二讀。

危害國家安全的罪行已被納入「社會工作者註冊條例」，干犯相關罪行者續牌或申請成為社工，須獲註冊局全體成員一致同意。早前有議員指危害國安罪行嚴重，不應設「逃生門」，孫玉菡7日說，政府會提出修正案，建議只載列一種罪項「危害國家安全的罪行」，干犯此罪者終身不得做社工。