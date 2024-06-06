兩英國法官辭任港終審法院 一人指因香港「政治狀況」

來自英國的香港終審法院非常任法官岑耀信勳爵（Lord Sumption）及郝廉思勳爵（Lord Collins）宣布辭任香港終審法院。（圖／取自香港終審法院）

來自英國的香港 終審法院非常任法官岑耀信勳爵（Lord Sumption）及郝廉思勳爵（Lord Collins）宣布辭任香港終審法院。郝廉思回應，辭任香港終審法院是因為香港「政治狀況」。

該消息由英國著名法律評論家羅森伯格（Joshua Rozenberg）率先發布，並指出兩位法官是事先安排好同時辭任。

郝廉思回應Rozenberg時表示，辭任香港終審法院是因為香港「政治狀況」，但又說會對香港終審法院及法官獨立性有充分信心；岑耀信則回應，會在適當時候作出回應。

據香港01報導，英國最高法院院長韋彥德（Lord Robert Reed ）與副院長賀知義（Lord Patrick Hodge）2021年辭任香港終案法院非常任法官時，岑耀信決定留任時表示，有人要求英籍法官辭任，與司法獨立及法治無關，而是要藉由英籍法官參與政治抵制向中國政府施壓。韋彥德和賀知義則回應，沒有受到任何政治壓力而做決定。

美國喬治城大學亞洲法中心香港法學者黎恩灝告訴美國之音記者，「其中一位表達是因為政治理由，這個政治理由的含意很廣泛，但這幾個月發生的政治事件，最關鍵的就是政府通過23條的立法，最近在六四 前後香港政府也動用這條法例去拘捕一些和平表達的人士。」

英國人權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）研究及政策顧問Megan Khoo對美國之音表示，歡迎兩位法官的決定，「我們很高興看到，在爭取外國法官辭任香港終審法院後，岑耀信和郝廉思終於醒悟過來，並決定在香港日益嚴厲的國家安全框架下，他們已經看夠了。現在，還有七名外籍法官需要離開。」

對此，香港行政長官李家超、終審法院首席法官張舉能、律政司司長林定國在7日凌晨連發聲明回應，紛紛表示遺憾。李家超發布聲明表示，「香港已由亂到治，法院獨立公平審判案件不受干預沒有任何改變，唯一不同的，是國家安全已得到更有效保障。」

張舉能於聲明中指出，終審法院首席法官完全有信心，會繼續全面履行作為香港最高上訴法院的憲制角色，不會因其法院人員變動而影響運作；林定國指出，這一事件絕不會動搖或減損律政司堅持維護法治。