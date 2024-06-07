參選港姐全球最後招募 報名人數比去年多3成

香港示意圖。(圖：shutterstock)

應屆港姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然、友誼小姐姜依宁，6日聯同郭珮文、邢慧敏、何沛珈、王菲 、古佩玲及胡美貽等，出席《2024香港 小姐全球招募最後召集》記者會，台上眾人呼籲合資格的靚女報名參加。無線總經理曾志偉透露今年的報名人數已比去年多30%，暫時有逾200人報名。

文匯報報導，港姐將於10日截止報名，無線總經理曾志偉在台上表示今年的報名人數比去年多30%，暫時有超過200人報名，當中很多提名人都是圈內人，他笑說：「 好多都好年輕，就照片看，如果沒P圖應該很靚。」

卸任在即的莊子璇，已被安排入劇組拍劇，提到今屆三甲港姐甚少能同場，會否影響到她的曝光率？她指因為各有不同工作忙，認為影響不大。

另外，王怡然表示有上堂學廣東話，但多數是讀文章，對日常對答幫助不大，提議她交個香港男友學廣東話時，她說：「我有好多香港女性朋友。」問到會否提議她們參選港姐？她說會支持並給意見。

郭珮文直言參選港姐後，自覺醒目了一點，並不再社恐，可以跟陌生人說話。有「最強body」之稱的她日前性感參加濕身音樂節，但6日卻打扮密實，她表示適當的場合着適當的衫，她也是配合smart casual的打扮。

何沛珈6日分享了參選港姐前的照片，小時候的她原來是肥妹仔一名， 最高峰曾重達70公斤，她說：「一直到中六都係肥妹一名，高峰期有70公斤。