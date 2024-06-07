「因港政治形勢」 香港終院2英籍非常任法官閃辭

香港示意圖。(圖：shutterstock)

兩名英國最高法院前法官郝廉思（Lawrence Collins）、岑耀信（Jonathan Sumption），突辭任香港 終審法院海外非常任法官，是2020年6月30日港區國安法 實施後，第四及第五名辭任的海外法官。特首李家超7日對兩人辭職表示遺憾，強調市民依法享有人權和自由，以及法院獨立審案不受干預，兩者均沒有任何改變，唯一不同是國家安全已得到更有效保障。

綜合明報、香港01報導，郝廉思6日透過事務所解釋，「我辭任終審法院，是因為香港的政治形勢（political situation in Hong Kong）」，但強調續對終院及法官獨立性有「最充分信心」。律政司司長林定國也發聲明稱十分遺憾和可惜，感謝他們過去的貢獻。但這一事件絕不會動搖或減損律政司堅持維護法治，包括法院獨立司法權的決心和信心。

明報報導，終院首席法官張舉能6日深夜代表自己及3名常任法官發聲明，對兩人辭任表示遺憾，並感謝包括兩人在內的海外非常任法官，多年來對終院工作貢獻良多。張官強調，司法機構致力維護香港的法治及獨立司法制度，也將繼續任命普通法地區合適人選任非常任法官。

據報導，今次事件令終院海外法官人數由10減至8。部分現任海外法官回覆查詢時稱會繼續留任，目前最資深的英國籍法官賀輔明說，計畫繼續今年稍後赴港審訊，但自己已屆90歲，任非常任法官26年，「今年可能是最後一次赴港，留待屆時與首席法官（張舉能）討論」。澳洲 法官范禮全說會繼續擔任非常任法官，「支持終院法官」。

報導引述終院前首席法官馬道表示，留意到郝廉思說對終院及法官有信心；他說自己和大部分香港律師均有同樣看法。行會成員兼資深大律師湯家驊對兩名法官辭職感可惜，他認為英國對香港態度日趨負面，料二人或受國內不少政治壓力。湯承認兩名法官此時辭職無可避免使人聯想與基本法23條立法及民主派初選案有關，令人對香港法治產生負面印象，須加強解說。

報導指，英國最高法院正副院長韋彥德和賀知義2022年因國安法立法辭任，當時留任的岑耀信在英國泰晤士報撰文，稱國安法後有人要求英籍法官辭任，他批評此訴求等同要求法官參與政治杯葛，向中國政府施壓。他去年1月曾赴港並出席法律年度開啟典禮。