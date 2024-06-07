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香港世界盃外圍賽 3人奏國歌轉頭、未起立被逮捕

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港大球場6日晚進行2026年世界盃亞洲區外圍賽中國香港對伊朗賽事。賽前奏國歌期間，大批穿黑色背心警員在場監視觀察並拍片記錄；上半場踢至約35分鐘時，警員登上主場港隊球迷區，憑影片及照片認人後，帶走3名身穿紅衫球迷，涉嫌侮辱國歌。

綜合明報、香港01報導，較早時於世界盃亞洲區外圍賽中國香港對伊朗賽事前唱國歌時，有現場觀眾表示，伊朗隊射第二球12碼時見到「成堆警察上去（看台）搵人」，當時已事隔播放國歌約30至40分鐘，形容當時警員拘捕3人前在看台「周圍望」，其後上前拘捕3人。其中一名被捕人因沒有站起身，其餘兩人則擰轉面（扭轉臉），3人因涉嫌違反《國歌條例》被捕。

警方表示，6日晚上在跑馬地東院道一個球場維持秩序期間，發現有人在奏唱國歌時作出侮辱國歌的行為，全程背向球場及沒有站立。經調查後，發現是31歲成姓男子未站立，18歲劉姓中大男學生及30歲梁姓女子則擰轉面，涉嫌侮辱國歌，他們現正被扣留調查。案件交由灣仔警區重案組第二隊接手調查。

警方強調，任何人如公開及故意以任何方式侮辱國歌，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5萬港元（約6400美元）及監禁3年，市民切勿以身試法。

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