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中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

下體貼震蛋 30歲男醫在港鐵非禮女子 判即時入獄

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港30歲男醫師李永熙前年涉嫌把震蛋貼在下體，在港鐵車廂內三度挨近女子臀部被判非禮罪成，入獄兩周獲保釋。他5日提出上訴，指原審官錯誤裁定他自願招認，又指他解釋為治不舉而用震蛋時被警員取笑。法官姚勳智指原審官已裁定警員當時並不知醫師不舉，亦未有因而恥笑他。法官續指本案證據充足且壓倒性，即駁回上訴，原獲保釋的醫生須即時服刑。 

綜合香港01、香港經濟日報報導，事主X前年4月15日在深水埗站前往太子站的港鐵列車內，三度感到臀部震動，轉身向後瞄時，見到身穿藍風衣的男子，但看不到他樣貌。事前便衣警員麥江峰在車站月台就看到被告四處張望，視線望向女性下半身，因此跟隨被告上車，目睹被告非禮X的情況，遂上前截停。

警方搜身時發現被告沒穿內褲，褲鏈亦無拉上，左右用膠紙黏著震蛋，兩側褲袋內有控制器連接。便衣警供稱上訴人在警誡下稱，「因工作壓力大，放震盪器在下體頂女仔屁股有快感」；法官裁決時指他涉案非禮合共維持十多秒，被判入獄兩周，獲准等候上訴期間繼續保釋。李永熙5日就非禮被定罪上訴被駁回後，須即時入獄服刑。

代表李的律師提出多項上訴理據，包括原審裁判官錯誤裁定李自願錄取口供。法官姚勳智指，原審裁判官已作出相關考慮，並指出李作為醫師，面對嚴重的指控，會明白簽署口供的重要性。

此外，李自稱不舉而用震蛋治療，被捕後被警員恥笑不舉，最後在不自願情況下作出招認，姚官則反駁，原審裁判官已考慮警員在現場並不知被告不舉，裁定警員未有恥笑被告。

姚官指李提出的上訴理據不切實際，近乎吹毛求疵，又強調本案證據充分和壓倒性，當中包括X和警員的證供、李的招認以及在其下體發現震蛋等，因此駁回上訴。

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