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中國年輕人遊港 買老字號涼茶甜品 還去「重慶森林」、「無間道」...

香港新聞組／香港6日電
數據顯示，越來越多內地年輕人將出境旅遊第一站選定在香港；圖為尖沙咀海濱5日到處可見內地旅客個人遊的身影。（中新社）
數據顯示，越來越多內地年輕人將出境旅遊第一站選定在香港；圖為尖沙咀海濱5日到處可見內地旅客個人遊的身影。（中新社）

「港人北上」消費火熱，「南下」赴港也受到熱捧，越來越多內地年輕人將出境旅遊第一站選定在香港。端午假期將至，參觀文化藝術展覽，打卡街頭老字號，漫步城市街道體驗Citywalk……，內地年輕消費者赴港遊「新三樣」在大眾點評等本地生活平台上成為消費熱點。美團數據顯示，4月以來，香港科學館預訂量同比去年上漲38%，海港城美術館更是上漲了62%。

大公報報導，端午節期間，香港不僅將舉辦龍舟比賽、無人機表演等傳統與現代相結合的節慶活動，還有多場大型音樂節、演唱會等演藝活動，這些活動將吸引大量內地遊客，尤其是高考和中考結束後的學生及其家庭。據預測，6月8日至10日，深圳多個口岸將迎來出入境雙向客流高峰。

香港與內地的「雙向奔赴」趨勢，加上數字經濟和服務消費的推動，吸引了更多內地遊客「南下入港」，持續刺激香港消費市場的增長。這些年輕遊客不僅為香港消費市場注入了新活力，還帶動了「新三樣」消費模式的興起──參加文化藝術展、打卡街頭老字號、城市漫步Citywalk，比如年輕人愛上打卡香港故宮博物院，也喜歡去街頭老字號排隊買涼茶、甜品，去《重慶森林》、《無間道》等電影取景地漫步。

來自廣州的00後遊客李坦表示，最經典的Citywalk路線就是從西九龍出發參觀故宮博物院、遊覽西九文化區和M+藝術館，晚上則欣賞維多利亞港口的夜景，並在附近尋找香港的老字號餐廳。他還熱中參加各種文化藝術展。

眾多街頭老字號也成了年輕遊客的熱門打卡地。無論是港式燒臘、菠蘿油還是碗仔翅等美食，都成為了他們品嘗香港地道飲食文化的必選項目。

為吸引更多年輕旅客，香港今年開設了流行文化節，其中包含金庸百年展、圓明園文物展以及攝影敘事展，「看展」也成香港的「必玩榜」清單之一。美團數據顯示，4月以來，杜莎夫人蠟像館、M+博物館、香港科學館、香港太空館和香港歷史博物館位列搜索量前五位，其中，香港科學館預訂量同比去年上漲38%，海港城美術館上漲62%。

此外，遊客們還紛紛稱讚香港旅遊服務細節到位。上周剛帶家人到香港遊玩的胡小姐讚說香港幾乎到處都有免費WiFi，只要鏈接認證就可使用。

香港 端午節 博物館

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