港擬禁排隊吸菸、不准向未成年供菸 邊走邊抽暫時不管

香港示意圖。(圖：shutterstock)

據初步數據，香港 最新吸菸率為2023年的9.1%，港府 目標明年降至7.8%。醫衛局去年7月推出為期逾兩個月的控菸策略諮詢，提出四大策略，涉及規管供應、禁止宣傳、擴大禁菸區及宣傳教育，包括增加菸草稅至占零售價75%、禁止向某年份後出生者賣菸、禁止「火車頭」等。醫衛局6日會交代控菸諮詢結果和下一步措施。

明報報導，港府擬分短、中、長期推出多項措施，其中禁止俗稱「火車頭」的邊走邊吸菸，由於執法有難度，將列為中期措施，未落實時間，取而代之是先於短期內立法禁止「排隊」時吸菸，料將如新冠疫情 「限聚令」般以人數定義排隊。

港府亦擬短期內禁止向未成年者免費提供菸草產品，朋輩和家人私下分享即屬違法。有議員關注控菸酒辦人手和執法能力，修例後須有充足人手配套。

醫務衛生局長盧寵茂等官員6日召開記者會交代下一步控菸措施。消息稱，港府將集中推出短期控菸措施，在制定立法框架和修例方案後可落實，中長期措施則未有推行時間表，須再研究。

規管私菸方面，消息稱港府短期將提高私菸罰則，並增設完稅香菸標籤，目標每支完稅菸均有標籤，惟須研究是否可行。

去年控菸諮詢提出增設機制將菸稅占零售價比率維持於75%。消息稱由於港府連續兩年加菸稅後，市面平均菸草零售價已過百元，未必需要且較難落實機制，故當局維持持續檢視菸草稅的方向。

中長期措施方面，消息稱由於禁止在天橋吸菸具爭議，須再研究。另參考紐西蘭禁止向某年份後出生者賣菸，由於當地落實措施後撤回，當局亦認為須從長計議。

身兼自由黨主席的立法會批發及零售界議員邵家輝表示，認同禁止向未成年者提供菸草產品，不應鼓勵他們吸菸，亦同意禁止排隊期間吸菸，他稱雖向來支持市民有選擇權，但同時不應影響他人。

不過，邵家輝對港府擬禁管有電子菸等另類吸菸產品「有保留」，指有些市民可能在立法禁止售賣前已買了很多電子菸或加熱菸，若日後全面禁止管有，形同剝削港人選擇權。他對港府擬規管菸草添加劑和調味菸同樣有保留，認為若不准售賣某些果味菸，是剝削了選擇權。