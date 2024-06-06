香港周大福深圳廠6月突關廠 員工：本來打算在這養老

香港知名知名黃金零售商周大福，遭傳出深圳工廠無預警停工停產，讓多名遭到遣散的員工感到非常錯愕。（路透）

中國財經媒體報導，進軍中國市場已久的香港知名珠寶品牌「周大福」，5月底突然宣布其深圳廠6月1日起停工停產，並遣散員工。有被裁的員工認為，周大福深圳廠停工停產，應與擴張過速成本墊高及金價 大漲反使買氣趨於觀望衝擊業績有關。

界面新聞報導，周大福對傳聞原本表示，「關注到近日網路輿論誤導指我們停工停產」，稱相關言論失實。但據藍鯨財經報導，周大福方面5月底向其深圳廠員工發布通知指出，因「市場環境變化」，基於公司發展戰略調整、業務生產轉型需要，股東已決定將工廠的生產製造業務進行遷移，相關生產線、設備、原物料等資產也一併轉移，生產製造業務於今年6月1日起停工停產。

根據報導，經聯繫多名周大福深圳廠員工，這項通知的真實性得到了確認。多名被遣散員工表示，他們接獲通知時感到突然，其中有人指「本來打算在周大福養老，沒想到工廠突然沒了」。但也有員工說，周大福這次裁員 只涉及深圳廠人員，集團與其他廠區不受影響。

對於這一消息，周大福今天回應，集團致力於透過調整企業資源配置，提升運營效率，其中包括「對深圳廠區部分部門的調整與重新規畫」，以及把深圳廠區部分生產部門遷往廣東順德廠區。並與受影響的員工溝通，「在合法合規的基礎上有序處理員工的勞動關係和作出補償」。

根據周大福2023年度財報，整個周大福集團員工人數超過2.87萬人，其中83.7%的員工位在中國。

至於周大福關閉深圳廠的原因，一名被裁員工猜測，這可能與深圳廠成本太高有關。但更深層的原因或許是金價大漲帶來的連鎖反應，今年第1季金價達到每盎司2070美元，高出去年同期10%，也較上季上漲5%，超出消費者預期，導致觀望情緒上升，不少消費者選擇金價下跌再購買，進而衝擊周大福的銷售量。

據報導，據周大福方面統計，今年第1季珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的同店銷售數字，中國門市較上季下滑19.5%，港澳門 市更下滑27.2%。

每日經濟新聞報導，周大福近2年來在中國瘋狂擴張，目前在中國的門市中，幾乎有一半是在這2年開設的，這使其受市場波動的影響更為劇烈。