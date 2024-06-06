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76歲汪明荃入行半世紀 弘揚粵劇獲頒終身成就獎

香港新聞組／香港6日電
港星汪明荃獲香港藝發局頒發終身成就獎，表揚促進粵劇發展。（中通社）
港星汪明荃獲香港藝發局頒發終身成就獎，表揚促進粵劇發展。（中通社）

入行逾半世紀、76歲演藝及戲曲界全才藝人汪明荃，日前獲藝發局頒第18屆香港藝術發展獎「終身成就獎」。

香港01報導，自2003年起，「香港藝術發展獎」積極表揚在各藝文領域具卓越表現及貢獻的藝術工作者和團體，汪博士從藝超過50年，多年來積極弘揚傳統粵劇，出任香港八和會館主席，推動戲曲保育、承傳、培育及觀眾拓展，為業界默默耕耘逾20年，致力促進粵劇藝術發展，提升本地粵劇藝術水平。汪博士對香港藝文發展卓有貢獻，藝術成就備受尊崇，獲獎無容置疑。

此外，「傑出藝術貢獻獎」的三位得主，分別為世界知名男高音歌唱家莫華倫博士、資深電影製作人吳思遠先生，以及蜚聲國際建築師嚴迅奇博士。

莫華倫博士致力弘揚歌劇藝術，創立香港歌劇院，積極培養本地歌劇人才，嘉惠良多；吳思遠先生多年來熱心促進電影業發展，憑創新的發行策略將香港電影推上國際舞台，向海外展示本港影視實力，堪稱「影壇教父」；嚴迅奇博士的建築作品揉合中西文化，於海內外均享負盛名，近年積極推動業界學術交流，致力培育未來建築界棟樑。汪阿姐汪明荃獲頒「第十八屆香港藝術發展獎」「終身成就獎」

其餘五大獎項：「藝術家年獎」、「藝術新秀獎」、「學校藝術教育獎」、「藝術推廣及教育獎」及「藝術贊助獎」等其他獎項得獎名單，將於11日假香港大會堂舉行的頒獎禮上公布。

香港 歌劇 華倫

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