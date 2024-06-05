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QS全球大學榜 港3校攀新高 港大排17最佳

香港新聞組╱香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）公布2025世界大學排名，香港有7間大學上榜、其中6間排名上升，香港大學相隔17年再次打進全球20強列第17，創歷來最高名次；中文大學及理工大學亦分別位列全球第36及第57，同創史上最佳成績。

綜合大公、文匯報報導，科技大學排47位躋身全球50大，城市大學升8位至第62位，浸會大學升43位至第252位，僅得嶺南大學由去年641-650位，跌至711-720位。

港大曾於2007年QS榜獲得該校史上最高排名的第18位，今年打破紀錄升至第17，創下該校以至香港歷來最佳成績；中大亦由第47上升11位至今年第36，理大由第65上升8位至第57，同創歷史高位。

QS分析表示，香港是擁有世界上最國際化的高等教育體系之一，亦是世界上提升幅度最大的高等教育體系之一。QS指國際化是香港一個強項，7所上榜大學有6所在國際學術人員方面位於全球前100名，另有5所在國際學生比例位列前100名，城大和浸大更居前20名。

香港也是全球最成功研究樞紐之一，有兩所大學在教員論文引用率排名全球前20名，城大排第6為亞洲第3，科大則排第16。另外香港亦是學術聲譽表現最佳地區之一，整體平均分為60.3分，較全球平均的20.3分高兩倍；於雇主中的聲譽亦大幅提升，研究影響力亦在全球居領先地位。

報導稱，美國麻省理工學院（MIT）連續13年位居世界第1，英國帝國理工學院繼2014年後再列第2，英國牛津大學排第3。亞洲方面，新加坡國立大學列第8名最高，內地名校北京大學和清華大學分別排第14及第20，新加坡南洋理工大學則排第15。

香港 新加坡 MIT

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