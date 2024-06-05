「守住記憶至關重要」 美英加澳駐港領館 燭光悼六四

歐盟在臉書貼燭光照，強調「今天是1989年6月4日天安門廣場鎮壓的35週年。歐盟繼續與世界各地的人權維護者站在一起。」(取材自臉書)

香港 不但無法再公開悼念六四 ，就連「六四」都成為香港官員禁語，不過美、英、加、澳等多國駐港領事館4日均在社交網站專頁上載燭火照片悼念，美國寫道「Hong Kong remembers June 4, 1989」（香港記得1989年6月4日），歐盟 亦發聲明指，守住下一代集體記憶至關重要，會與死難者家屬站在一起。

美國駐港澳總領事館位於香港花園道26號，4日晚8點7分在臉書分享窗前燭光搖曳的照片，照片下留言多數含淚表達感謝與支持，寫著「從不忘記、未敢忘記」、「香港只有你能做到」、「謝謝你說出來，當我們無法發聲」、「我以前也會點蠟燭，但是…」，有的留言則直接放上合掌、蠟燭的表情符號。

而英國駐港領事館亦上載了一幅手機亮起燈光的圖片，並寫上「VIIV」。

加拿大、澳洲駐港總領事館亦上載了白色燭光照片及發表聲明，「35年前的天安門廣場上，全世界目睹了北京學生被殘酷武力對待，我們與國際社會一同緬懷1989年6月4日的慘劇和人命損失」。

對於在香港和其他地方的紀念活動受到限制，歐盟表示關注。歐盟仍然會致力於透過對話與合作，與中國就人權和基本自由議題進行接觸。

關於「六四」，去年李家超仍提「六四」二字，但是今年6月4日，李家超在行政會議前會見媒體，有記者問到六四是否成為禁語，市民到維園一帶點燭光警方是否會制止。李家超表示，針對「個別日子」，政府的立場很清晰，任何公眾活動都必須守法，所有活動都受相關法例規管。

鄧炳強今年5月28日會見記者，交代前支聯會副主席鄒幸彤等人被捕案件時，將六四形容為「敏感日子」、「特別日子」。

鄧炳強表示，有人涉嫌發布煽動性言辭，利用「某個敏感日子」，煽動市民作出危害公共安全和國家安全的行為。在將至的「敏感日子」，相信有想危害香港和國家安全的人，會繼續試圖煽動他人。