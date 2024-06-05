我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賭場App賺積分 華女帶全家享0元阿拉斯加郵輪旅行

個資疑被賣 華人1天接3通詐騙電話

「守住記憶至關重要」 美英加澳駐港領館 燭光悼六四

香港新聞組╱香港5日電
歐盟在臉書貼燭光照，強調「今天是1989年6月4日天安門廣場鎮壓的35週年。歐盟繼續與世界各地的人權維護者站在一起。」(取材自臉書)
歐盟在臉書貼燭光照，強調「今天是1989年6月4日天安門廣場鎮壓的35週年。歐盟繼續與世界各地的人權維護者站在一起。」(取材自臉書)

香港不但無法再公開悼念六四，就連「六四」都成為香港官員禁語，不過美、英、加、澳等多國駐港領事館4日均在社交網站專頁上載燭火照片悼念，美國寫道「Hong Kong remembers June 4, 1989」（香港記得1989年6月4日），歐盟亦發聲明指，守住下一代集體記憶至關重要，會與死難者家屬站在一起。

美國駐港澳總領事館位於香港花園道26號，4日晚8點7分在臉書分享窗前燭光搖曳的照片，照片下留言多數含淚表達感謝與支持，寫著「從不忘記、未敢忘記」、「香港只有你能做到」、「謝謝你說出來，當我們無法發聲」、「我以前也會點蠟燭，但是…」，有的留言則直接放上合掌、蠟燭的表情符號。

而英國駐港領事館亦上載了一幅手機亮起燈光的圖片，並寫上「VIIV」。

加拿大、澳洲駐港總領事館亦上載了白色燭光照片及發表聲明，「35年前的天安門廣場上，全世界目睹了北京學生被殘酷武力對待，我們與國際社會一同緬懷1989年6月4日的慘劇和人命損失」。

對於在香港和其他地方的紀念活動受到限制，歐盟表示關注。歐盟仍然會致力於透過對話與合作，與中國就人權和基本自由議題進行接觸。

關於「六四」，去年李家超仍提「六四」二字，但是今年6月4日，李家超在行政會議前會見媒體，有記者問到六四是否成為禁語，市民到維園一帶點燭光警方是否會制止。李家超表示，針對「個別日子」，政府的立場很清晰，任何公眾活動都必須守法，所有活動都受相關法例規管。

鄧炳強今年5月28日會見記者，交代前支聯會副主席鄒幸彤等人被捕案件時，將六四形容為「敏感日子」、「特別日子」。

鄧炳強表示，有人涉嫌發布煽動性言辭，利用「某個敏感日子」，煽動市民作出危害公共安全和國家安全的行為。在將至的「敏感日子」，相信有想危害香港和國家安全的人，會繼續試圖煽動他人。

港府高官對「六四」的稱呼，或許代表了香港的政治氛圍。

美國駐港澳總領事館6月4日晚在臉書分享窗前點起燭光的照片。(取材自臉書)
美國駐港澳總領事館6月4日晚在臉書分享窗前點起燭光的照片。(取材自臉書)

香港 六四 歐盟

上一則

極端粉絲包圍 這些運動員「覺得自己像猴子」

下一則

「又見徽宗—宋朝藝術之美」北京開展 呈現宋瓷、繪畫技藝

延伸閱讀

曾說「香港玩完」羅奇：一國兩制已變更有中國特色的兩制

曾說「香港玩完」羅奇：一國兩制已變更有中國特色的兩制
布林肯不忘六四抗爭勇氣 致敬新疆西藏香港遭打壓者

布林肯不忘六四抗爭勇氣 致敬新疆西藏香港遭打壓者
北京到香港縮至12個多小時 京滬至香港直通高鐵升級

北京到香港縮至12個多小時 京滬至香港直通高鐵升級
只在微博上嗆勝利？ 向佐挨批炒話題

只在微博上嗆勝利？ 向佐挨批炒話題

熱門新聞

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30
王暖暖在泰國被丈夫推下山崖。圖為事發地。(取材自封面新聞)

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

2024-06-02 07:30
草原上的木板廁所。(取材自都市快報)

新疆阿勒泰旅遊上廁所難 遊客急喊：膀胱快炸了

2024-06-01 02:00

北京強風驟雨 象徵權力的故宮屋瓦被吹落 網民喊「不好了」

2024-06-01 08:30
華為悄悄在官網上架一款型號為擎雲W515x的新企業級桌上電腦，搭載八核心麒麟9000C處理器，採用Arm架構。（取材自華為官網）

抗美制裁 華為新桌機完全國產化 核心軟硬體實現替代

2024-05-29 02:26
中國農業銀行、交通銀行日前相繼發公告，加大無卡存取款業務限制。路透

無卡存取款越來越難了 中國多家銀行收緊無卡存取款業務

2024-05-29 14:52

超人氣

更多 >
嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡

嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡
旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位

旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位
含致癌物 癌症專家很少吃這種食物

含致癌物 癌症專家很少吃這種食物
「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議
停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場

停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場