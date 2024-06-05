夕發朝至…京港、滬港高鐵增跨夜動臥 睡一晚抵港

往來香港紅磡至上海站及北京西站的普通速度列車將改由高鐵取代，並首次引入提供有睡眠設施的臥鋪列車。圖為一列「復興號」列車在京滬高鐵線路上與「和諧號」交會。(新華社)

中國國家鐵路集團有限公司4日表示，自6月15日起，北京西、上海與香港 紅磡站間原本開行的普速直通車將提質升級為北京西、上海虹橋與香港西九龍站間的高鐵動臥列車，實現夕發朝至。

中新社報導，升級後，北京、上海至香港的全程旅行時間將分別由24時31分、19時34分壓縮至12小時34分、11小時14分，京港、滬港間實現夕發朝至，香港與內地間人員往來將更加便利。京港、滬港高鐵動臥列車車票將於6月5日12時起開售。

國鐵集團客運部負責人介紹，北京西至香港西九龍站間開行的高鐵動臥列車經京廣、廣深港高鐵運行，其中，D909次列車自北京西站20時13分開車，次日8時47分抵達香港西九龍站；D910次列車自香港西九龍站18時24分開車，次日6時53分抵達北京西站。

上海虹橋至香港西九龍站間開行的高鐵動臥列車經滬杭、杭深、廣深港高鐵運行，其中，D907次列車自上海虹橋站20時15分開車，次日7時29分抵達香港西九龍站；D908次列車自香港西九龍站19時49分開車，次日6時45分抵達上海虹橋站。

該負責人表示，此次開行高鐵動臥列車通關模式更方便快捷。由原普速直通車始發、終到站「兩地兩檢」通關模式改為高鐵列車統一在香港西九龍站實行「一地兩檢」，通關時間大幅壓縮。

此外，列車通達範圍將更加廣泛。由原普速直通車跨境旅客僅能從北京、上海、香港三個站點出發或到達，改為旅客可在京港、滬港高鐵列車沿線的石家莊、廣州、深圳北、杭州東等多個站點出發或到達。

同時，列車開行日期也將優化調整。由原普速直通車的隔日開行改為高鐵動臥列車的周五、周六、周日、周一開行模式，每周開行數量由原普速直通車的14列增至高鐵動臥列車的16列，為旅客周末跨境往返提供便利。

立法會議員陸頌雄料，由西九龍發車至北京的卧鋪票價約1200港元(約154美元)，在節省酒店成本下有很大吸引力，希望有關部門加開班次並陸續開通更多新線路。