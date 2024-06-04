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港推好客之道 「做多一步」擦亮最佳旅遊招牌

香港新聞組╱香港4日電
香港3日舉行「好客之道」運動啓動典禮，積極推動禮貌學習；圖為旅遊局長楊潤雄致辭。(中通社)
香港3日舉行「好客之道」運動啓動典禮，積極推動禮貌學習；圖為旅遊局長楊潤雄致辭。(中通社)

為落實「香港無處不旅遊」理念，同時弘揚熱情好客精神，香港啟動「「做多一步 好客之道」運動，學校積極推動與禮貌主題相關學習活動；18區民政事務處也籌辦多項活動，廣泛宣揚香港好客訊息。

綜合大公、文匯報報導，文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨在啟動禮表示，香港不但要充分發掘本地豐富旅遊產品，也要弘揚熱情好客精神，才能把香港「最佳旅遊目的地」金字招牌擦得更亮。

旅遊業界方面，旅發局上周已舉辦了「好客之道推廣」業界預展，向業界代表分享推廣全城「好客之道」最新工作，業界代表反應非常正面。政府亦為業界製作了培訓短片，以及嘉獎優質旅遊服務計畫，務求鼓勵業界一同以「好客之道」精神服務顧客。

在社區方面，旅遊義工計畫會進一步招募更多市民，特別是年輕人，走到前線在旅客諮詢中心與旅客分享各種旅遊主題的知識和建議。至於公眾方面，旅發局昨推出一套新宣傳片，鼓勵大眾市民「行多一步，好客之道」。

楊潤雄續說，過去一些事件令人對香港歡迎旅客的態度有所懷疑，即使絕大部分從業員都很有禮貌，但個別例子在社交媒體傳播就讓人有些誤會，加上在「無處不旅遊」的理念下，旅客分散全港，「可能一些餐廳和零售點不再只是接待本地客，故希望透過是次運動提醒大家都用好客精神去接待旅客。」

香港服務業形象近年備受爭議，有學者指出，今次「好客之道」運動，可將市民習以為常的不良現象「擺上枱面」，為旅遊及相關行業樹立良好新風。香港都會大學李兆基商學院副教授麥磊明表示，「好客之道」的正面意義未必即時體現在經濟價值上，更重要是讓全體市民意識到問題所在，為服務行業的長遠良好發展提供助力。

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