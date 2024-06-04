藉小紅書拉客…內地清潔黑工攻港 港入境處拘4人

香港示意圖。(圖：shutterstock)

有內地清潔公司利用社交媒體「小紅書 」宣傳及招攬生意，聲稱可在香港 提供平價清潔服務，實際上卻安排非法勞工 來港工作。入境處昨日展開「放蛇」行動，喬裝成顧客後拘捕到內地非法勞工4人。有立法會議員擔心事件只是冰山一角，或有集團式操控，促請嚴查。

綜合大公、文匯報報導，入境處特遣隊副指揮官陸佩賢昨日表示，經過深入調查，鎖定該間安排非法勞工來港、提供清潔服務的內地公司，故聯同特遣隊人員展開今次執法行動。至於涉案被捕的4名內地男子，均以訪客身分入境。

調查顯示，涉案內地清潔公司主要透過社交媒體「小紅書」作宣傳，以提供平價清潔服務作招徠，吸引香港客人光顧，收費大約3至5元人民幣一呎，並以現金交易。行動中，人員另檢獲若干清潔工具，以及多部相信是該公司操作社交媒體帳戶的智能電話。至於聘用該間公司的雇主人數仍在調查，不排除有更多人被捕。

勞聯選舉委員會界別議員林振昇則擔心事件只是冰山一角，或有集團式操控，他促請入境處加強巡查，並同內地部門磋商，呼籲內地人不要循非法途徑來港工作。

在「小紅書」上，現時有不少帖文宣傳清潔服務，不過無交代公司背景，亦不知道工人來源。入境處上月6日亦曾揭發有內地裝修公司在社交平台以廉價招徠，向新入伙公屋住戶推銷一站式裝修服務，遂採取打擊行動，在大埔富蝶邨4個裝修中的住宅單位拘捕5名非法勞工和一名51歲本地雇主。

根據香港法例，所有旅客在未獲入境處處長批准前，均不得在港從事任何有薪或無薪的雇傭工作、開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可判監禁2年。