我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器

民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

23條立法後首個六四 港警戒備銅鑼灣等敏感地

香港新聞組╱香港4日電
六四35周年前夕，香港警方3日在銅鑼灣站崗。(路透)
六四35周年前夕，香港警方3日在銅鑼灣站崗。(路透)

今年是《基本法》23條立法通過後首個六四，大批警力在銅鑼灣等地站崗巡邏，警方國安處提醒民眾，別前往尖沙咀鐘樓等「敏感地方」；行政會議成員湯家驊說，悼念六四本身沒煽動意圖，市民可在家悼念。他還說，在港的外商對國安法沒負面看法，不過回到自己國家時面對很大壓力，因為如果為香港辯護，會被指「收共產黨錢」。

香港01報導，智庫民主思路上月舉辦北京交流團，拜會全國人大常委會法工委，討論推進憲法在港的教育及宣傳等議題，又拜訪北京大學，與北大法學院學者和多位在北大就讀的港生會面，探討香港在國際舞台上的角色和未來的發展空間等。期間獲港澳辦主任夏寶龍接見。

湯家驊說，有向夏寶龍反映一國兩制的調研數據，包括港人身分認同、對憲法和基本義務的認識，以及港區國安法對外資影響等，形容中央對港情況感到興趣，夏寶龍亦逐點給予回應。

他說，在港外商對於國安法沒有負面看法，認為香港很安全，生活正常、權利受保障，問題是當他們回到自己國家時就會面對很大壓力，亦認為沒必要就香港情況為中國辯護，因為「如果辯護，人家會說『你收共產黨錢呀？』」，湯家驊認為西方抹黑香港很全面，很難在一時三刻改變。

至於民主派初選案，47人被控串謀顛覆國家政權，共45名被告罪成，裁決觸發美國對執行港區國安法的內地和香港官員實施新簽證限制。湯家驊認為，外國媒體對案件有誤解，指初選本身不犯法，犯法原因是背後有人透過合謀顛覆特區政府的目的和手法，但這些用三言兩語難以解釋清楚，結果一些外國媒體及政客借此抹黑香港。

另據明報報導，有關六四35周年前夕，前支聯會副主席鄒幸彤等7人被捕，涉嫌違反煽動意圖罪，在臉書發表六四貼文。湯家驊說，案件已經進入司法程序不便討論，但他悼念六四本身沒煽動意圖，市民毋須「杯弓蛇影」，市民可在家悼念，自己亦會悼念六四，不過會小心言行。

報導說，今年是《基本法》23條立法通過後首個六四，多名民主派人士稱今年不會公開悼念六四，警方國安處並提醒民眾，別前往尖沙咀鐘樓等「敏感地方」。

六四 香港 港區國安法

上一則

澳洲護稀土 令中資減持礦商股份

下一則

六四35周年 中國禁止高校、企業集體活動 社群平台禁換頭像、暱稱

延伸閱讀

藝術家比「八九六四」遭港警帶走 獨立書店貼「35/5」取代六四用詞

藝術家比「八九六四」遭港警帶走 獨立書店貼「35/5」取代六四用詞
黎智英身體不適 所涉國安案今暫停審訊

黎智英身體不適 所涉國安案今暫停審訊
74歲國會老將希拉李宣布得胰臟癌

74歲國會老將希拉李宣布得胰臟癌
澳洲將立法嚴懲分享深偽情色圖片 最高判7年

澳洲將立法嚴懲分享深偽情色圖片 最高判7年

熱門新聞

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30
王暖暖在泰國被丈夫推下山崖。圖為事發地。(取材自封面新聞)

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

2024-06-02 07:30

北京強風驟雨 象徵權力的故宮屋瓦被吹落 網民喊「不好了」

2024-06-01 08:30
草原上的木板廁所。(取材自都市快報)

新疆阿勒泰旅遊上廁所難 遊客急喊：膀胱快炸了

2024-06-01 02:00
7月1日起，中國國安機關將可對入境人員的手機、筆電等電子設備進行查驗。（新華社）

中國國安部：「入境查手機」 前提、對象、流程明確下進行

2024-05-27 23:00
華為悄悄在官網上架一款型號為擎雲W515x的新企業級桌上電腦，搭載八核心麒麟9000C處理器，採用Arm架構。（取材自華為官網）

抗美制裁 華為新桌機完全國產化 核心軟硬體實現替代

2024-05-29 02:26

超人氣

更多 >
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀
灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味
嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%
專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標