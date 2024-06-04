23條立法後首個六四 港警戒備銅鑼灣等敏感地

六四35周年前夕，香港警方3日在銅鑼灣站崗。(路透)

今年是《基本法》23條立法通過後首個六四 ，大批警力在銅鑼灣等地站崗巡邏，警方國安處提醒民眾，別前往尖沙咀鐘樓等「敏感地方」；行政會議成員湯家驊說，悼念六四本身沒煽動意圖，市民可在家悼念。他還說，在港的外商對國安法沒負面看法，不過回到自己國家時面對很大壓力，因為如果為香港 辯護，會被指「收共產黨錢」。

香港01報導，智庫民主思路上月舉辦北京交流團，拜會全國人大常委會法工委，討論推進憲法在港的教育及宣傳等議題，又拜訪北京大學，與北大法學院學者和多位在北大就讀的港生會面，探討香港在國際舞台上的角色和未來的發展空間等。期間獲港澳辦主任夏寶龍接見。

湯家驊說，有向夏寶龍反映一國兩制的調研數據，包括港人身分認同、對憲法和基本義務的認識，以及港區國安法 對外資影響等，形容中央對港情況感到興趣，夏寶龍亦逐點給予回應。

他說，在港外商對於國安法沒有負面看法，認為香港很安全，生活正常、權利受保障，問題是當他們回到自己國家時就會面對很大壓力，亦認為沒必要就香港情況為中國辯護，因為「如果辯護，人家會說『你收共產黨錢呀？』」，湯家驊認為西方抹黑香港很全面，很難在一時三刻改變。

至於民主派初選案，47人被控串謀顛覆國家政權，共45名被告罪成，裁決觸發美國對執行港區國安法的內地和香港官員實施新簽證限制。湯家驊認為，外國媒體對案件有誤解，指初選本身不犯法，犯法原因是背後有人透過合謀顛覆特區政府的目的和手法，但這些用三言兩語難以解釋清楚，結果一些外國媒體及政客借此抹黑香港。

另據明報報導，有關六四35周年前夕，前支聯會副主席鄒幸彤等7人被捕，涉嫌違反煽動意圖罪，在臉書發表六四貼文。湯家驊說，案件已經進入司法程序不便討論，但他悼念六四本身沒煽動意圖，市民毋須「杯弓蛇影」，市民可在家悼念，自己亦會悼念六四，不過會小心言行。

報導說，今年是《基本法》23條立法通過後首個六四，多名民主派人士稱今年不會公開悼念六四，警方國安處並提醒民眾，別前往尖沙咀鐘樓等「敏感地方」。