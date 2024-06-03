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藝術家比「八九六四」遭港警帶走 獨立書店貼「35/5」取代六四用詞

香港新聞組╱香港4日電
33--六四35周年前夕，表演藝術家陳三木在香港銅鑼灣表演悼念活動時，被警方拘留。(路透)
33--六四35周年前夕，表演藝術家陳三木在香港銅鑼灣表演悼念活動時，被警方拘留。(路透)

六四35周年，昨(3)日維園及銅鑼灣一帶警力明顯加強，逾百名警員布防。藝術家陳式森（三木）昨晚到銅鑼灣比近似「八九六四」的手勢，被警員帶走。由於「六四」在香港已漸成敏感詞，許多人以「5月35日」取代，獨立書店「獵人書店」日前於店面貼上「35/5」的字眼，遭警察上門登記顧客身分。

明報報導，昨日維園內外警力布防嚴密。藝術家陳式森昨晚在銅鑼灣駱克道做出多個手勢，包括祭酒、舉杯、向天舉起手指等，並用手比近似「八九六四」的字句，全程沉默未發一語。不過大批警員隨即包圍陳式森，然後把他帶上警車。

另還有一名男子疑似在銅鑼灣駱克道造成混亂，被帶返警署調查，後獲准離開。

過百警員昨日在銅鑼灣一帶布防，通往維園的主要路口均有警員站崗。崇光百貨門外亦有全副裝備的反恐特勤隊及「劍齒虎」裝甲車在場戒備。維園內也有至少50名警員進駐。

多名民主派人士早前表明，今年不會公開悼念六四。前民主派區議員朱江瑋在facebook在旺角開設的商店派發蠟燭，供市民領取，藉此悼念六四事件死難者，並紀念一眾「天安門母親」。

以往舉行六四燭光集會的維園足球場，今年再度舉行「家鄉市集嘉年華」，昨日多個同鄉會動員會員到嘉年華。深圳社團總會大鵬同鄉會會長何志強表示，昨率領約50人到場，稱是自發性質，雖然天氣欠佳，但會場人山人海、氣氛良好。

港媒報導，香港獨立書店「獵人書店店外這兩天都有警員駐守，抄下出入人士身分證，但未解釋原因。該店日前於店面貼上「35/5」的字眼，擔任店長的前區議員黃文萱則表示不作揣測，但表示近來市道已很差，擔心警方抄身分證的舉動影響生意，「希望不要這樣」。

報導指出，2021年香港警方根據「公安條例」封鎖維園；2022年也部分封鎖。2023年起在維園舉辦以中國各地小吃為主的「家鄉市集」。今年同鄉會也在6月1日至5日於維園舉辦「家鄉市集嘉年華」，主打去年在中國火紅的「淄博燒烤」等食物，與以往六四燭光晚會的氛圍大相逕庭。

六四35周年前夕，表演藝術家陳三木在香港銅鑼灣表演悼念活動時，引發外界關注。（美...
六四35周年前夕，表演藝術家陳三木在香港銅鑼灣表演悼念活動時，引發外界關注。（美聯社）

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