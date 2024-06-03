港嶺大取消徵集「5月35日」文創 稱不可抗力因素

香港示意圖。圖／ingimage

「六四 」將至，香港 嶺南大學學生會編輯委員會先前發起「5月35日」各類文藝創作徵稿活動，但日前宣布因受「不可抗力因素」影響，活動取消。校方表示，若發現學生行為可能存在法律風險，會嚴肅處理。

在香港「六四」似乎成為敏感詞，不少人會用「5月35日」來代替6月4日。

綜合港媒香港01及明報近日報導，香港嶺南大學學生會編輯委員會推出「共寫．昨日血雨」徵稿活動，表示希望收集學生關於「5月35日」的各類文藝創作，「並能夠在大家的幫助之下，延續歷史的火星，讓真相不被忘記。」

當時該會表示，收集到的作品會於6月3日在該會的各社群媒體 發布，若數量可觀，也可能收錄成冊，日後出版。

但該會5月31日晚在社媒體宣布，受到「不可抗力因素」影響，徵稿活動暫定取消。該會此前發布的徵稿貼文已刪除。

嶺南大學回覆媒體查詢時表示，校方得悉有學生組織於社群媒體發布相關訊息後，已即時適當跟進。嶺大表示，非常重視學生的言行，最優先考慮的是確保他們在一個安全、健康、正面的環境中成長，如發現有學生有任何涉嫌違規或可能存在法律風險的行為，校方會嚴肅處理。