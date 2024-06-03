我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

大批陌生人進泳池嬉戲 加州屋主才知待售房被「鐘點出租」

港嶺大取消徵集「5月35日」文創 稱不可抗力因素

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。圖／ingimage
香港示意圖。圖／ingimage

六四」將至，香港嶺南大學學生會編輯委員會先前發起「5月35日」各類文藝創作徵稿活動，但日前宣布因受「不可抗力因素」影響，活動取消。校方表示，若發現學生行為可能存在法律風險，會嚴肅處理。

在香港「六四」似乎成為敏感詞，不少人會用「5月35日」來代替6月4日。

綜合港媒香港01及明報近日報導，香港嶺南大學學生會編輯委員會推出「共寫．昨日血雨」徵稿活動，表示希望收集學生關於「5月35日」的各類文藝創作，「並能夠在大家的幫助之下，延續歷史的火星，讓真相不被忘記。」

當時該會表示，收集到的作品會於6月3日在該會的各社群媒體發布，若數量可觀，也可能收錄成冊，日後出版。

但該會5月31日晚在社媒體宣布，受到「不可抗力因素」影響，徵稿活動暫定取消。該會此前發布的徵稿貼文已刪除。

嶺南大學回覆媒體查詢時表示，校方得悉有學生組織於社群媒體發布相關訊息後，已即時適當跟進。嶺大表示，非常重視學生的言行，最優先考慮的是確保他們在一個安全、健康、正面的環境中成長，如發現有學生有任何涉嫌違規或可能存在法律風險的行為，校方會嚴肅處理。

香港 六四 社群媒體

上一則

中國純天然「莨綢」 驚豔時尚之都巴黎

下一則

解禁？波音獲准向中國交付新飛機

延伸閱讀

內地客自帶被鋪 集體露宿香港天星碼頭數天

內地客自帶被鋪 集體露宿香港天星碼頭數天
香港基督教媒體六四前「頭版一片白」稱毋負歷史

香港基督教媒體六四前「頭版一片白」稱毋負歷史
抗議陪審團做出有罪裁決 川普支持者住家外「倒掛國旗」

抗議陪審團做出有罪裁決 川普支持者住家外「倒掛國旗」
中國製飛機C919首次境外商飛 載香港大學生赴上海實習

中國製飛機C919首次境外商飛 載香港大學生赴上海實習

熱門新聞

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30
圖為安徽淮南武王墩墓考古發掘現場。（中新社）

燉牛排、栗子燒肉 考古現場探秘2000多年前楚王飲食

2024-05-25 23:04
有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
王暖暖在泰國被丈夫推下山崖。圖為事發地。(取材自封面新聞)

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

2024-06-02 07:30

北京強風驟雨 象徵權力的故宮屋瓦被吹落 網民喊「不好了」

2024-06-01 08:30
7月1日起，中國國安機關將可對入境人員的手機、筆電等電子設備進行查驗。（新華社）

中國國安部：「入境查手機」 前提、對象、流程明確下進行

2024-05-27 23:00

超人氣

更多 >
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽
南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」
文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼
瞬間由夏入冬…德州小鎮氣溫「墜崖」 1小時驟降50度

瞬間由夏入冬…德州小鎮氣溫「墜崖」 1小時驟降50度