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港基督教媒體時代論壇 六四前頭版開天窗：毋負歷史

香港新聞組／香港3日電
香港媒體「時代論壇」多年來都在六四前刊登紀念禱文，今年最新一期頭版開天窗，表示「因事未能刊出」。（取材自時代論壇網頁）
香港媒體「時代論壇」多年來都在六四前刊登紀念禱文，今年最新一期頭版開天窗，表示「因事未能刊出」。（取材自時代論壇網頁）

香港基督教媒體「時代論壇」多年來都在「六四」前刊登紀念禱文，但今年最新一期頭版開天窗，表示「因事未能刊出」。其社評表示，「要毋負歷史、毋負讀者，惟有將段段文字化作空格子與一片白，以應對當前局勢。」

六四35周年將至，多年來在「六四」前發表紀念禱文的香港基督教媒體「時代論壇」，在今年6月2日最新一期頭版開天窗，只寫上「今期頭版專題因事未能刊出，還望讀者見諒！」

「時代論壇」在同一期以「站在歷史記憶的肩膀上禱告」為題發表社評，表示「那年的春夏之交，成為一代港人的集體記憶、政治倫理的啟蒙與定規。長年存在於集體記憶之中。」

文章指出，誠實面對歷史，不是為了延續冤仇，更不是為了「抹黑煽動」，而是為了讓未來的悔改與復和有根有基；也讓社會能夠正視事實，從錯誤中學習，避免覆轍重蹈。

文章又指出，近年香港經歷翻天覆地的變化，「即使是源於歷史記憶的禱文，也可能惹來『關注』；某些人的經歷與回憶，便顯得格外敏感。作為傳媒，要毋負歷史、毋負讀者，惟有將段段文字化作空格子與一片白，以應對當前局勢。」

該刊物其中一篇報導，幾乎全部都是一堆格子符號。可顯示文字只有「羅八35-37」、「賽四十一10」、「詩一三七1」。

香港警方日前拘捕正在還押的前支聯會副主席鄒幸彤及另外6人。香港保安局局長鄧炳強對媒體表示，相關人士近日以匿名方式在一社群媒體平台專頁，利用「某個將至的敏感日子」，持續發布具煽動意圖的文章。

記者問到敏感日子是否指「六四」，鄧炳強沒有正面回應，只表示日子本身並不重要，最重要是想危害國家安全的人利用這些「課題」，煽動市民憎恨北京中央及香港政府。

香港 六四 社群媒體

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