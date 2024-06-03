二次詐騙猖獗 騙徒扮律師「追款」 苦主再中招

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 警方透露，今年首季的科技罪案總數比去年同期微升3.2%到7596宗，不過，損失金額則飆升近一倍至16.2億元（港幣，下同，約2億美元），當中網上投資 騙案上升五成半至979宗，騎劫網上帳戶案亦激增9倍至915宗。

文匯報報導，騙徒更覷準騙案受害人不甘損失的心態，設局騙上騙，冒充律師團隊在網上或社交平台刊登釣魚 信息和廣告，訛稱提供所謂「反詐追款」服務，誘使騙案受害人交付「保證金」，甚至轉帳到虛假的博彩網站「贏回」損失，結果受害人付款追數再次上當，傷上加傷。

警方發現由2023下半年開始，這類二次詐騙開始活躍，單是今年頭5個月已錄得6宗相關案件，損失金額共800萬元。

香港警方網絡安全及科技罪案調查科警司陳純青透露，今年1月1日至5月29日期間接獲的6宗二次詐騙案件，案中受害人被騙形式均有不同，包括在網上看見騙徒投放的廣告，以及在WhatsApp收到釣魚信息，而騙徒自稱是執業律師等專業人士，聲稱可以透過法律途徑取回騙款。

陳純青又指，騙徒會在虛假網站或社交媒體專頁，展示在官方網站盜取的圖片或標誌，再配以專頁法律用詞，營造權威形象；騙徒亦會以騙案、欺詐、騙案追討等關鍵字，把假網站在網絡搜尋器以置頂廣告呈現；同時在社交媒體平台為假專頁投放廣告，增加曝光率和接觸率。

警方表示，大部分類型的網上騙案較去年首季錄得下降趨勢，但今年首季騎劫網上帳戶案共錄得915宗，相對去年同期的85宗激增超過9倍，損失金額超過2700萬元，較去年同期上升2500萬元，涉及的社交媒體包括Facebook、Instagram及WhatsApp等。另外，涉及的網上投資騙案亦較去年同期上升五成半至979宗，損失金額亦增加超過一倍至6.9億元。

警方網罪科除了網上巡邏，亦接收其他持份者提供的情報，會即時聯絡社交媒體要求移除可疑帳戶、專頁。過去一年，警方在不同平台移除超過8000個假冒官員、知名人士及其他類型專頁及網站，今年首季亦有超過800個被移除。