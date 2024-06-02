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港水費29年未加價 赤字24億 水務署：須及時調整

香港新聞組／香港2日電
香港水務署表明為改善經營狀况，須及時調整水費。圖為香港海洋公園水上樂園民眾玩水。(圖／港旅局提供)
香港水務署表明為改善經營狀况，須及時調整水費。圖為香港海洋公園水上樂園民眾玩水。(圖／港旅局提供)

香港水務署近10年來赤字明顯上升，今年初稱正檢討29年未曾加價的水費，事隔數月，該署表明須及時調整水費才能改善經營狀況。署方稱，若決定調整收費，會以循序漸進方式收回成本。有民建聯議員認為加水費可理解，希望水務署聽取業界及市民意見後才決定。

明報報導，香港回歸不久食水供應服務就錄得赤字，要靠庫房即納稅人補助用水戶，近10年赤字顯著上升，由2013/14年度不足10億（港幣，下同，約1.27億美元），升約1.6倍至2022/23年度逾24億，成本回收率同期亦由近九成跌至不足八成。水務署調整水費的考慮因素並新增「持份者意見」。

報導引述水務署發言人稱，水務署致力控制成本，2021/22及2022/23年度的淡水生產成本均維持在約每立方米10元（港幣，下同，約1.2美元）。翻查水務署年報，該兩年度淡水生產成本分別為12.7及11.4元，遠超4.16元的收費水平。

據報導，水務署長邱國鼎1月接受傳媒訪問稱正檢討水費，冀盡快一兩個月內有結果。記者日前向水務署查詢水費檢討進展，該署回覆稱新增持份者的意見作為考慮調整收費因素，表示水費檢討是複雜議題，要審慎處理，重申檢討水費時政府公用事業政策是以「用者自付」原則及收回成本作為基礎，也考慮市民負擔能力、社會經濟狀況及水務經營帳目狀況。

報導引述該署稱，香港自1995年2月起至今已近30年沒調整水費。水務經營帳目自1998/99年度起已錄虧損，但同時客戶數目大增（由當年220萬增至今天的320萬），而水務設施也需擴建以滿足客戶需求而導致成本上升，故最新水務經營帳目成本回收率已跌至79%。

報導指，該署今年4月組成外展隊，走訪不同行業及團體，聆聽他們對加水費意見。水務署已與數個餐飲業團體及洗衣業商會的代表會面，會繼續與其他的行業會面，希望在決定調整收費前多聽取行業意見。

報導，港大水資源技術與政策研究中心行政總監李煜紹稱，香港多年未加水費，現時水費與生產成本已嚴重脫節，即使加價相信幅度有限，未必可令用水量顯著下降。李認為除透過調整水費，亦可透過數據分析，讓市民得知不同用途實際耗水量，提高節水意識。

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