內地客自帶被鋪 集體露宿香港天星碼頭數天

有網民近日在尖沙咀天星碼頭發現一批內地客深夜露宿街頭，有人甚至自備被褥和紙皮。(取材自臉書「香港突發事故報料區」)

內地客赴港旅遊不過夜的新常態，甚至掀起「窮遊」及「特種兵」旅遊，令香港 旅遊業界絞盡腦汁吸引他們留港之時，網上近日流傳有不少內地旅客以「另類」方式留港過夜，但並非入住酒店，而是帶著被鋪和紙皮集體在尖沙咀天星碼頭外露宿，為數至少有20多人。

有網民近日在尖沙咀天星碼頭發現一批內地客深夜露宿街頭，有人甚至自備被褥和紙皮。(取材自臉書「香港突發事故報料區」)

香港01報導，在碼頭經營報檔的商戶1日向記者證實，最近兩、三天都目睹有約20多名內地客睡在碼頭，他說：「以前不曾見過，這兩、三天才出現，他們睡覺到早上七、八點才會走。」

有網民近日在「香港突發事故報料區Facebook群組」上載一組圖片，指目擊一批內地客在尖沙咀天星碼頭外露宿。從圖中可見，該批露宿人士至少有20人，在已拉下鐵閘的天星碼頭入口外，一字排開鋪了紙皮席地而睡，由於人數不少，其他人甚至沿著岸邊有蓋位置繼續鋪紙皮露宿，形成L字排陣。

記者1日下午5時來到尖沙咀天星碼頭外視察，並未發現有人在露宿或躺著，但在天星碼頭經營報紙檔的東主麥先生表示，他稱平日清晨約5時回來開檔，以往都不見有人露宿，至最近兩、三日回來開檔時，發現該批人士在天星碼頭外睡覺街，並且會在早上大約7至8時離開。麥先生說：「之前有警察來過叫他們別在這裡睡，但他們都等警察走了之後繼續睡」。

麥先生稱，該批露宿人士有約20多人，「（人龍）排到好似條蛇那樣」。他又留意到該些露宿人士當中有拖著行李篋，「應該係內地人來」。

有天星碼頭職員表示，在晚上下班時曾看到有人帶紙皮到尖沙咀文化中心外露宿，「有些是內地人」。職員說：「見過有人會送東西給他們吃，如麵包、公仔麵之類」。