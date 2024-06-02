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中製C919首次境外商飛 載120港生赴上海實習

香港新聞組／香港2日電
滬港青年會組織的120名香港大學生，1日搭乘由國產大飛機C919執飛的航班前往上海，這是C919執飛的首個境外商業航班。圖為青年學生登機前集體合影。（中新社）
滬港青年會組織的120名香港大學生，1日搭乘由國產大飛機C919執飛的航班前往上海，這是C919執飛的首個境外商業航班。圖為青年學生登機前集體合影。（中新社）

1日下午4時許，由中國東方航空公司C919國產大飛機執飛的MU7192航班，自香港飛抵上海，順利降落在虹橋機場，機上承運了從香港前往上海實習的120名香港青年學子。這是C919首次執飛跨境商業包機，航班於1日上午自上海虹橋機場出發，11時許抵港；隨後啟航儀式在香港機場舉行。

滬港青年會組織的120名香港大學生，1日搭乘由國產大飛機C919執飛的航班前往上...
滬港青年會組織的120名香港大學生，1日搭乘由國產大飛機C919執飛的航班前往上海，這是C919執飛的首個境外商業航班。（新華社）

綜合新華社、香港01、文匯報報導，C919曾於去年12月中與另一國產客機ARJ21首次訪港，在香港機場進行靜態展示，香港各界超過500名代表登機參觀。C919還於維港上空作飛行演示，吸引大批市民和遊客在維港兩岸觀看。

香港政務司司長陳國基點讚去年12月和昨天C919兩次飛抵香港，並指「儀式具有標誌性意義」，不但讓香港青年加深了對國家航空發展的認識，也增強了大家對國家的認同和自豪感。

滬港青年會組織的120名香港大學生，1日搭乘由國產大飛機C919執飛的航班前往上...
滬港青年會組織的120名香港大學生，1日搭乘由國產大飛機C919執飛的航班前往上海，這是C919執飛的首個境外商業航班。（新華社）

滬港青年會主席楊永鏗在致辭中表達了對香港青年乘坐C919參與實習計畫的自豪，他認為這一實習計畫對促進青年交流與成長有重要意義。香港科技大學二年級學生於嘉穎説，期待透過造訪參觀上海特色景點及企業，親身體驗上海的建設與發展，真正認識祖國的歷史與未來。這次搭乘中國自主研製的大型客機C919前往上海，更讓她近距離感受中國航空業的飛躍和國家科技實力的崛起。

都會大學學生李同學於出發前表示，對於可成為首批境外乘客感到激動，特別期待C919的洗手間，據知設計有心思。另一嶺大學生亦對乘搭C919感期待，「知道這個會是歷史性事件之一，因為是第一架由香港飛上海的C919。」

在港大專業進修學院HKU Space就讀倫敦大學課程的李同學稱，心情非常期待，最期待享用C919的飛機餐，更稱。她表示未來7周的實習是在一上海商場的護膚品店做公關。

C919飛機自去年5月28日圓滿完成首次商業載客飛行，至今已向首家客戶中國東方航空交付6架，開通了上海到北京、上海到成都、上海到西安的往返航班。預計2024年底東航C919機隊將達到10架。目前，C919的全球訂單已經超過1000架。

「滬港同心」實習計畫1日晚在上海舉行晚宴，今年有超過80家企業為學生提供400個實習崗位，吸引上千名學生報名參加。

香港 實習計畫 東方航空

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