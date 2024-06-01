中國製飛機C919首次境外商飛 載香港大學生赴上海實習

6月1日，乘坐C919飛抵上海的香港青年學子走出艙門。(新華社)

中國國產大飛機C919於1日下午從香港 國際機場出發，執飛其首個境外商業航班，搭載100多名香港大學生赴上海實習。

2023年12月，C919首次到香港，飛越維多利亞港上空，並環香港島兩圈，進行飛行演示，在香港掀起航空熱潮。

香港特區政府政務司司長陳國基出席起飛儀式時表示，C919重臨香港，載送香港青年到上海體驗內地職場生活，親身了解國情與國家發展，相信對所有同學來說，這次體驗將非常難忘，也會終生受用。「期待有更多香港青年乃至廣大市民，有機會搭乘C919以及其他型號的國產飛機，感受國家航空發展的非凡成就。」

6月1日，上海虹橋機場以「水門」儀式迎接由C919執飛的MU7192航班。(新華社)

胡銘康是香港科技大學金融專業的學生，亦是當天100多位乘客之一。他說，他將前往上海一家金融公司實習，此次搭乘C919心情很激動。「C919是國家航空事業發展的重大進步。」他說。

據主辦方介紹，2023年滬港青年會曾帶領100多名香港大學生參觀中國商飛總生產線，親眼見證C919的建造過程。

港區全國人大代表、滬港青年會創會及榮譽會長姚祖輝表示，今年是「滬港同心實習計畫 」實施15周年，15年來滬港青年會一直通過為香港大學生提供多元化、有特色和深度的實習經歷，幫助他們認識國家各個領域的發展，提升他們投入相關工作領域的志趣和熱忱。

姚祖輝說，在未來7周時間裡，學生們將親身感受上海的建設與發展，「我們也會組織學生去上海科創企業參觀，希望他們回來後能為香港和國家的科創事業作出貢獻。」