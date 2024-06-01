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「阿里王子」港家族辦公室招牌消失 官網關閉

香港新聞組／香港1日電
杜拜王子阿里日前傳攜5億美元赴港首設家族辦公室，作為首批響應香港吸引外資的國際投資者之一，目前香港家辦招牌據報已消失，官網顯示正在維護。（中通社）
杜拜王子阿里日前傳攜5億美元赴港首設家族辦公室，作為首批響應香港吸引外資的國際投資者之一，目前香港家辦招牌據報已消失，官網顯示正在維護。（中通社）

阿聯酋杜拜統治家族成員、擁有「王子」頭銜的阿里・阿勒馬克圖姆，3月底緊急煞停在港開設家族辦公室啟動禮計畫，並聲稱延後至5月，惟5月31日啟動計畫仍無音訊。南華早報報導，位於上環的阿里王子家族辦公室招牌已消失，而該招牌自今年3月以來一直懸掛，阿里・阿勒馬克圖姆官網網站，顯示正在維護。

大公、文匯網報導，阿里王子家族辦公室行政總裁麥懿睿早前指出，阿里王子將會按照原定計畫在5月底赴港，並強調對內地、香港及亞洲的發展機會非常感興趣，詳情會稍後公布。不過，阿里王子在杜拜的禮賓事務主管卡倫齊（Marco Carenzi）反駁稱，麥懿睿無權代表阿里王子發言，並指對方在阿里王子旗下公司無權話事。希望各界未與王子辦公室正式溝通前，避免進一步釋出更多訊息。

今年3月，阿里王子赴港聲稱計畫投資5億美元，在香港設立家族辦公室，消息被多家媒體廣泛報導。然而，在家族辦公室開幕禮舉行的前一晚，阿里王子卻突然「跑路」，指因杜拜有緊急事務，需要回國處理，開幕儀式押後。

一眾媒體譁然之餘，開始質疑王子身分的真假。有媒體發現，阿里王子竟然曾在菲律賓以歌手身分出道過。也有媒體引述對杜拜王室有認識的人士表示，阿里雖然是王室成員，但僅僅是一名遠親。直至上月初，阿里王子方面再發聲明稱，家族辦公室在香港的營運啟動禮會延遲至5月。

另據港媒報導，阿里王子家族辦公室網頁曾下架一日後重開，其後又關閉，至今與LinkedIn帳戶同樣維持關閉狀態。此外，他4月曾出席杜拜大型Web3論壇，以「王子殿下私人辦公室主席」身分致開幕詞，排行嘉賓名單首位，峰會規模預計超3000人。

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