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職位懸空7年 警隊出身謝振中任特首辦新聞統籌

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府5月31日公布懸空7年、隸屬特首辦的新聞統籌專員，由首名出身警隊的謝振中出任，1日履新。

明報報導，特首辦表示，謝振中1999年加入港府，先後任職前線部門和政策局不同崗位，並有多年傳媒溝通及聯繫經驗。

據報導，新聞統籌專員設立目標包括增加港府透明度和開度，負責重大政策計畫出台事宜，制定新聞資訊、公共關係及媒體策略，以及聯繫傳媒、港府新聞處長和各局新聞人員等工作。特首辦發言人表示有信心謝振中憑多年公共行政、傳媒聯繫及公共關係經驗，在新崗位會有優越貢獻。

報導稱，新聞統籌專員一職於1999年開設。翻查立法會文件，當時港府表示為加強港府與傳媒和公眾溝通、統籌港府新聞資訊和公共關係策略，以及增加港府透明度和開放度，決定開設專員職位；當時職級相等於首長級薪級第8點。

報導說，現行特首辦架構中，新聞統籌專員可由公務員或非公務員出任，職位屬首長級薪級第4點，月薪最高可達26.48萬港元（約3.3萬美元），較薪級點為首長級第2點的傳訊秘書高逾4萬港元（約5116.2美元）。

翻查資料，謝振中大學畢業後加入警隊，2015年加入警察公共關係科，其間為警方創立facebook專頁、成立傳媒聯絡隊，以及2019年社會運動期間主持警方例行記者會，亦曾擔任該科總警司。疫情期間他被調任保安局首席助理秘書長，負責抗疫相關工作；特首李家超上任後，則任特首辦傳訊秘書。

首任新聞統籌專員為林瑞麟，他出任該職前曾為律政司政務專員，是由公務員轉任該職。其後獲委任新聞統籌專員者多具傳媒背景，例如何安達與鄧惠鈞，而繼任的民主黨前中常委馮煒光則有公關工作背景。

港府 疫情 民主黨

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