撰文重提「35年前的傷」 港教區主教：寬恕不代表忘記

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

六四 事件35周年前夕，天主教香港 教區主教周守仁樞機30日撰文，提到「35年前發生在首都那場耗人生命的事件」，在人們內心某處留下深深的創傷，儘管它已經被掩蓋或已結痂；寬恕不代表忘記，但能讓內心得享自由。

香港01報導，周守仁30日在公教報以「就是每年這時期…」撰文，提到「35年前發生在首都那場耗人生命的事件」，指無論一些人多希望會告一段落，但它仍然令很多人不安，「人的心理是複雜的，有著本身的意志，不總是會遵循外來的要求。」

報導指出，周守仁說，「35年前的事」在人們內心某處留下了深深的創傷，儘管它已經被掩蓋或已結痂，始終是一個傷痛處，仍需要適當的處理以作治療，祈求事件會有個了結，健康的生活不應被黑暗空間裡的悲傷和怨恨所纏擾，但強調不是說能夠忘記那天晚上和接下來多個星期所看到的，以及深深所感受到的一切。」

報導稱，周守仁又說，雖然記憶再沒有那麼清晰，但內心的感覺仍然存在，尤其是到了「每年的這個時期。」他表示，信仰觸動到他要原諒任何人與任何事，透過寬恕各方才能擺脫相互指摘和「我永遠不會寬恕」的痛苦思維。他以天主作為例子，「祂總會為那些需要寬恕、卻沒勇氣去尋求它的人，隨時作出寬恕。祂對我們無條件的愛，清楚地藉著祂獨生子的苦難和死亡而表達出來，即使在我們還處於罪過而又未認罪的狀態時。」

據報導，他指出，上主的寬恕不會先要求我們悔改，所以也可以學習主動去寬恕，「寬恕不代表忘記，但它能夠提供一個先決條件，讓我們內心得享自由」，形容可讓所有人得享一個更光明的未來。

報導說，周守仁最後以一則禱文作結：「上主，我懷著信心和希望，把國家的民主發展交託給你。你是公義和大智的，從起初直到永遠。讓我背負起你的軛，向你學習。好能透過你的良善與心謙，可以看到生命永恆的渴望。讓我們在愛中前行，互相支持好能化解矛盾，享受聖三共融的美麗。」