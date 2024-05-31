47人案宣判…歐美澳質疑港打壓 中：有法必依

初選案裁決全球矚目，美國、歐盟 、澳洲 及英國均發聲明表示關注，其中歐盟聲明提及，被定罪14名不認罪被告因參與和平政治活動而被懲罰，標誌香港 基本自由及民主參與進一步惡化。在北京，外交部發言人毛寧稱，堅決反對個別國家藉案件干涉中國內政、抹黑和破壞香港法治，「有法必依、違法必究屬基本原則，任何人都不能以民主旗號從事違法活動」。

明報報導，歐盟駐港澳辦事處主任高宇馳（Thomas Gnocchi）30日到法庭旁聽，被問對裁決看法時稱不多加評論，但稱歐盟一直密切留意民主抗爭及國安法案件。該辦事處其後發聲明，深切關注案中被告因政治動機被起訴，以及大多數被告長期審前拘留及被拒保釋，案件令人質疑香港是否仍維持對外開放和多元化。

報導指出，美國駐港澳總領事館發言人表示，美方嚴重關注裁決，質疑初選案被告只因「和平參與正常的政治活動」遭起訴及面臨監禁，呼籲釋放被告及其他政治犯。

報導稱，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）發聲明稱，澳洲政府強烈反對香港以「港區國安法」逮捕及向民主派等施壓，又稱其中一名罪成被告吳政亨為澳洲公民，對裁決深切關注。

英國外交部印太事務國務大臣卓雅敏（Anne Marie Trevelyan）稱，裁決只會進一步損害香港國際聲譽，呼籲香港當局結束國安法起訴並釋放所有被指控的人。

香港保安局長鄧炳強30日晚稱，從審訊可見外部勢力不斷抹黑司法機構等，反映外部勢力及代理人仍虎視眈眈，企圖影響法庭判決。被問裁決是否反映政府取得重大勝利，他稱「案中無人得勝（there is no winner out of this case）」，認為部分人意圖顛覆香港是個「悲傷故事」，當局阻止有關行為，避免港人受苦。