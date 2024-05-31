港禁六四舞台劇 英文版「5月35日」倫敦一連演出6場

「5月35日」英文版將於倫敦首演，圖為舞台劇「5月35日」去年在台灣演出。（中央社）

「六四 事件」35周年將屆，因為無法再於香港 上演的紀念六四舞台劇「5月35日」，「六四舞台」創辦人列明慧5月29日起至6月1日，共計在倫敦演出六場「5月35日」，盼望藉此連結世界各地同樣爭公義、自由和人權的鬥士。

倫敦首場演出坐無虛席，當中不乏移英港人及本地觀眾。前香港中文大學歷史系副教授何曉清出席首映，場後簡單發言，呼籲年輕一代繼續為公義發聲；有港人觀眾則表示，從未想過可在英國觀看有關六四的演出，形容心情感動。

自由亞洲電台（RFA）29日報導，列明慧2009年創立六四舞台並創作多齣舞台劇，又巡迴香港各級學校，薪火相傳六四真相和學運精神。

然而，「港區國安法」與落實香港「基本法」第23條立法的「維護國家安全條例」相繼生效，香港政治氛圍丕變，港府 更首度藉第23條，拘捕正坐監的列明慧好友、前香港支聯副主席鄒幸彤等人，遑論公演紀念六四舞台劇。

不過列明慧仍籌畫在英國倫敦首演6場「5月35日」英文版，這是六四舞台紀念六四30周年的力作，劇情是一對北京老夫婦臨終之際，期盼到天安門廣場，祭拜30年前因投身六四民運而喪命的兒子。

「5月35日」2019年5月底在香港首度公演，正是「反送中」抗爭爆發前夕，之後的香港，任誰都料想不到，港府官員連「六四」都不敢提，改口稱「敏感日子」。

儘管局勢如此艱困，列明慧表示，過去5年支撐陪伴她克服一個又一個難關，堅持悼念六四的力量，源自於「5月35日」的一句台詞：「我的兒子曾經爭取過，雖然沒有成功，但他曾經爭取過。」

「每一次說這句話，對白到那裡的時候，我都會覺得汗毛直豎，覺得很觸動我。雖然過去我們一直爭取香港的民主，也爭取平反六四。」她說。

港府2021年藉口違反港區國安法，相繼逮捕因為支持六四而成立的香港支聯會骨幹成員，六四紀念館也被迫休館，列明慧無奈而解散六四舞台。

她帶著「5月35日」的版權來到英國，並於2022年和2023年分別授權日本與台灣的劇團，上演「5月35日」的日文版和中文版。

列明慧說：「現在很多本地人未必覺得六四和香港抗爭和他們有很大的關係，可能是一個看外國新聞的心態，但其實不是。」