金庸「鹿鼎記」陳近南雕塑亮相啟德碼頭 雕塑家透露東方不敗最難

中國內地著名藝術家任哲精雕細琢的金庸名著「鹿鼎記」要角陳近南的雕塑，29日在香港啟德郵輪碼頭揭幕亮相，即日起免費開放公眾參觀。（中通社）

「平生不識陳近南，縱稱英雄也枉然」。繼香港 中環愛丁堡廣場及沙田香港文化博物館 後，啟德郵輪碼頭亦化身成「俠之大者─金庸百年誕辰紀念」活動的聯動地標，展出由內地著名藝術家任哲精雕細琢，金庸筆下的名角陳近南雕塑，並於29日在啟德郵輪碼頭舉行金庸人物雕塑展啟動禮。

大公文匯網報導，陳近南作為金庸武俠小説「鹿鼎記」中的人物，是天地會總舵主以及韋小寶的師傅，書中的他俠肝義膽、濟世救民。展覽現場伴隨著「鐵血丹心」、「天下有情人」等金庸小說改編電影中經典主題曲，陳近南雕像一身青衫仗劍江湖，手持出鞘白刃與劍鞘，俯首而立。頗有太極生兩儀之勢，水火並濟，彷彿一切成竹在胸，劍風隨心動。

藝術家任哲選擇了陳近南的比武態勢為創作發想，展現出一代宗師氣宇軒昂、文武雙全的颯爽之氣。

中國內地著名藝術家任哲精雕細琢的金庸名著「鹿鼎記」要角陳近南的雕塑，29日在香港啟德郵輪碼頭揭幕亮相，即日起免費開放公眾參觀；圖為任哲與陳近南的雕塑合影。（中通社）

港府 文化體育及旅遊局旅遊事務署旅遊事務專員沈鳳君致辭時表示，「俠之大者─金庸百年誕辰紀念」是城中一大盛事。香港是金庸武俠小說的發源地，在香港舉辦這一活動，落實「以文塑旅、以旅彰文」的理念，向來自世界的金庸小說愛好者和旅客呈現香港獨特的文化魅力，凸顯香港作為中外文化藝術交流中心的特色。

雕塑家任哲表示，雖然金庸小說中的角色都來自不同的門派武功，但歸根結底還是在江湖中人性的比拚和較量。本次展覽預計將做到100個角色的紀念作品，目前做了40件作品。他希望雕塑可以帶著金庸的精神、香港的精神，甚至中國傳統文化的精神傳承下去。

提到對不同角色的塑造，任哲笑言最難的還是東方不敗。東方不敗亦正亦邪的形象比較複雜，很難界定，團隊也一直在鑽研和把握。他提到，在創作過程中自己會與角色對話。「雕塑是會說話的，與他們對話就好像採訪一樣，理解角色的心境，找到想要去表達的點。」

除了啟德郵輪碼頭，主辦單位亦於其他香港重要口岸，包括香港國際機場及上環港澳碼頭，連同中環愛丁堡廣場、西九文化區等維港兩岸地標，展出郭靖、金蛇郎君、掃地僧等其他金庸經典角色的雕塑，讓遊客和本地民眾拜會一眾金庸筆下的英雄豪傑，與他們一同展開藝文之旅。