香港樓價連升兩個月 首4月仍累跌0.84%

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

港府 2月底對樓市撤辣，加上股市反彈帶來財富效應，樓市交投量步入正軌。

大公、文匯報報導，差估署29日公布最新數據顯示，4月私人住宅售價指數報308.7點，按月升0.29%，惟漲幅收窄，樓價連續兩個月見今年新高，但首4個月仍累跌0.84%；若與2021年9月歷史高位398.1點比較，跌幅收窄至22.46%。分析指，積壓新盤消化需時，加上利息高企，料下半年樓價繼續整固。

差估署最新數據顯示，上月各類戶型全線按月報升。升幅最多為C類單位（753至1076平方呎）報290.7點，升0.69%。D類單位（1076至1721平方呎）報277.5點，升0.25%；E類單位（1722平方呎或以上）報279.7點，升0.5%。中小型單位方面，A類單位（431平方呎或以下）報330.8點，升0.3%；B類單位（432至752平方呎）報300.9點，升0.27%。至於上月私樓租金 指數報186.9點，按月升0.92%。

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，官方樓價指數反映二手樓價為主，雖然撤辣後市場一度價量齊升，但高息及新盤貨尾量囤積等因素，拖慢樓價回升步伐。

王兆麒維持今年樓價走勢呈「L形」預測，上半年或跌3%至5%，下半年略為回穩，料全年跌幅介乎0%至5%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，撤辣一度帶動購買力及樓價，但上月升幅顯著收窄，相信是受新盤低價開售拖累，令二手業主叫價難以持續企硬。

陳海潮稱，發展商以低價開盤，購買力流向一手市場，部分業主相應減價，導致二手樓價受壓。料5月樓價只能橫行，6月甚至有機會倒跌0.5%，次季樓價或出現0.21%的輕微跌幅，即上半年樓價累跌1.33%，暫時難扭轉跌勢。