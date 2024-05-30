港教練打暗號操控 假球案廉署逮12人 涉港超球隊

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港足球 壇的假球案持續發酵，今次更涉及香港超級聯賽（港超聯）球隊。廉政公署於去年採取「碧草」行動偵破一個涉非法外圍賭博的足球打假球貪汙集團期間，再揭發疑有人以數千元至數萬港元賄賂球隊成員打假球操控賽果，從而在非法外圍賭博中獲利。

大公、文匯報報導，案件涵蓋自2021年至今三個球季多場賽事，牽涉港超聯一支足球隊及香港乙組足球聯賽兩支足球隊的教練和球員。廉署27日起展開「勁草」行動，於多區共拘捕12人，包括涉案主腦及骨幹成員，有個別涉案人在一個賽季中，外圍投注金額超過100萬港元（約12.7萬美元），相關調查仍在進行。

被捕12名男子年齡介乎24歲至54歲，全部為本地足球員及教練，當中3人為一支港超聯足球隊的一名主教練及兩名分別司職中場及守門員的球員；5人為一支香港乙組足球聯賽足球隊的一名教練及4名司職中場或後衛的球員；一人為另一支乙組足球隊的中場球員，他於案發期間與同案被捕的港超聯足球隊主教練，一同為該乙組足球隊効力，並以球員身分收賄「打假球」。

至於其餘3人為外圍賭注中介人，分別為另外三支本地足球隊的主教練及球員。12人全部涉嫌違反防止賄賂條例及賭博條例，獲准保釋候查。

有消息指，涉案港超球隊為均業北區，而被捕人包括該隊主教練梁志榮，以及標準流浪教練團成員招重文。二人均曾為香港足球代表隊成員。

廉署調查發現，涉案者的「打假球」手法是由兩名教練在場邊以肢體語言向作賽球員「打暗號」以操控賽果，例如戴帽、除下外套或拿起水瓶等，製造指定入球數目、角球數目或贏輸比數；而教練及球員除收賄外，同時會透過親信或家人在非法外圍賭博中投注，達至雙重獲利。

香港足球總會29日發聲明強調，對足球舞弊行為採取「零容忍」態度，一旦發現情況屬實，必採最嚴厲的懲處，包括吊銷其會籍、判處終身停賽。

此外，香港「打假球」事件較轟動的一次為1997年3月，港隊出戰世界盃外圍賽對泰國 賽事中以零比二落敗，代表隊成員陳志強、陸嘉榮、韋君龍被判入獄及終身停賽。