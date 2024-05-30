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內地出境遊 澳門首躍最滿意目的地 香港連跌兩位排第7

香港新聞組／香港30日電
根據中國旅遊研究院指出，今年第一季澳門首次成為內地旅客最滿意的目的地，去年澳門的排名是在第3位。（中通社）
根據中國旅遊研究院指出，今年第一季澳門首次成為內地旅客最滿意的目的地，去年澳門的排名是在第3位。（中通社）

中國旅遊研究院指，今年首季澳門首次成為內地旅客最滿意的目的地，而香港則連跌兩位排第七。

香港經濟日報報導，直屬國家文旅部的中國旅遊研究院研究數據顯示，澳門今年首季，在內地出境旅客滿意得分是83.49分，躍升至第一位，首度被內地出境遊者評為最滿意目的地。去年澳門評分為84.09分，排在第3位。

香港今年首季以81.77排在第7位；去年以82.86排第5位。疫情前的2017年，香港曾經排在第1位，當年澳門的排位是第10。

研究院說，內地赴港澳「個人遊」城市增加、簽注和通關便利化以及落實「澳車北上」等政策，令澳門成為內地旅客最滿意目的地。過去10年，內地遊客對港澳的滿意度評價一直處於較高水平，但受社運、疫情和涉旅負面輿論的影響，內地訪港遊客在過去10年波動下行，期望港府及旅遊業界加大宣傳力度，全面修復內地遊客對香港市場的信心。

研究又提到，今年農曆新年假期8天，全國國內旅遊出遊4.74億人次，按年增長34.3%，較2019年同期增長19%；勞動節假日5天，全國國內旅遊出遊合計2.95億人次，按年增長7.6%，與2019年相比增28.2%。

香港文體旅局發言人表示，自跨境旅遊於2023年2月全面復常後，訪港旅客人數持續上升，2024年首四個月，訪港旅客總數達到1462萬人次，較去年同期增加一倍，內地旅客則錄得1118萬人次，較2023年同期增加97%，香港仍然是內地旅客出行外遊的首選目的地。

此外，根據香港旅遊發展局進行的離港旅客調查，自2023全面開關以來，內地過夜訪港旅客對香港的滿意程度一直保持在8.8分（以10分為滿分計算），稍高於2018年的8.7。

另據大公、文匯報報導，澳門旅遊局當天表示，樂見內地旅客給予正面評價，滿意澳門旅遊體驗。未來，將用好中央各項惠澳舉措，包括內地參團旅客7日內可「團進團出」方式經橫琴口岸多次往返橫琴與澳門，以及今年新增10個內地城市開放港澳「個人遊」等，不斷推進旅遊業多元化和可持續發展。

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