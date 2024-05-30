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港23條後首個六四 維園辦家鄉嘉年華 不怕市民攜燭入場

香港特派員李春／香港30日電
香港28家省級同鄉社團將於6月1日至5日，在維多利亞公園舉辦第二屆「家鄉市集嘉年華」活動；圖為一輛印有活動海報的公車在香港街頭行駛。（新華社）
香港28家省級同鄉社團將於6月1日至5日，在維多利亞公園舉辦第二屆「家鄉市集嘉年華」活動；圖為一輛印有活動海報的公車在香港街頭行駛。（新華社）

香港23條立法後首個六四事件周年，香港多個廣東、福建同鄉社團將在維多利亞公園舉辦市集嘉年華，一連五天，橫跨六四。主辦者稱，不擔心有悼念活動，保安措施會由香港警方負責。大律師湯家驊表示，市民沒有計畫挑起仇恨的話，談論及悼念「六四」，「犯罪的機率非常低」。

香港福建社團聯會、香港廣東社團總會等28個省級同鄉社團6月1日至5日在維園舉辦「第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華」。廣東社團總會第一執行主席鄧清河表示，嘉年華主要由各同鄉社團自行出資，預計有20萬人入場，亦有向港府申請「同鄉文化推廣計畫」資助，暫未公布審批結果。但港府文體旅局、政制局、保安局、民青局被列為這次活動的支持單位。

福建社團聯會副主席佘德聰說，並非刻意選擇在六四期間舉辦活動，是配合維園的空檔及排期決定，被問到若有市民攜帶蠟燭入場，他說「會有警方在」。他相信現時社會穩定，不會有人趁機示威，「去年都不見有人搞事」。他說，今年活動保安安排與去年相同，入場人士須接受安檢，大會沒有聘請保安，有與警方保持聯絡，但不清楚屆時警力安排。

「家鄉市集嘉年華」設有約220個攤位，其中一成是熟食攤檔，提供青島啤酒、天水麻辣燙、烤全羊等食物，屆時還會有特色文藝表演、非物質文化遺產展覽等。活動設有抽獎，300份獎品總值逾70萬港元，實物除小米、華為手機，還有黃金六兩。

香港新聞組／香港30日電

明報報導，福建社團聯會主席施清流表示，冀參與活動的市民能體驗中華文化，「壯大愛國愛港的社會基礎」，並稱嘉年華「會一年一年辦下去，一年比一年更精采」。嘉年華開放時間為下午4時半至晚上9時半，周日（2日）提早至早上10時半開放。

據報導，有市民擔心23條立法後，討論或悼念「六四」會否觸犯相關法律，香港行政會議成員、大律師湯家驊表示，犯罪與否，重點在於其目的，如果一般人沒有意欲藉「六四」引起仇恨，就不會違法；市民應為自身言論負責，但毋須過分恐慌。

立法會議員、律師謝偉俊也認為，「如果純粹感嘆、哀悼、悼念，希望日後不會再有這些事，應該無問題」。

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