港食港味 24新舊品牌攻上海國際食品展 規模近3年最大

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港商積極拓展內地市場，食品細分賽道熱度持續提升。2024 SIAL西雅國際食品展28日在上海開幕，香港 貿發局與24家香港食品品牌及出口商共同設立「香港館」，冀借助展會平台進一步擴大港企品牌在內地影響力，其中也不乏香港老字號的身影，品牌們希望能借助展會進一步拓展內地市場；不僅恆香、奇華等老品牌到場展現優質產品，嘉和、益創膳等港企更帶來創新產品，期待在內地市場迎來新突破。

文匯報報導，今年食品展港企參展面積和參展商數量達到近三年之最，有港企已在展會現場實現了與內地企業的合作簽約。

格仔餅、港式月餅、港式創新植物奶……一眾「港味」美食在食品展亮相，吸引了大量消費者與企業代表的關注。當中，一款由香港企業研製的植物奶，成為香港館亮點之一，益創膳「二當家」陳家銘表示：「我們立足於香港科技園，通過三年研發，打造出這款植物基奶『太加奶』，在香港已有超過100家奶茶店使用。通過這次食品展簽約，預計9月進軍內地市場。」陳家銘已開設產品的小紅書與微信 公眾號，希望通過內地消費者熟知的方式，讓香港品牌得到更多認可。

在內地市場深耕多年的嘉和食品，則希望將香港街邊小吃轉化為包裝食品，將香港地道美味傳遞給更多有需求的消費者。「比如我們的格仔餅，完全還原了香港街邊雞蛋 仔的味道。大部分遊客到達香港是一定要吃雞蛋仔的，消費者隨時隨地都可品嘗到正宗港味，原汁原味的港味就是我們的『法寶』。」

鴻福堂將港式涼茶帶到了內地市場，鴻福堂區域發展經理張建紅直言，「目前內地銷量預估占集團產品總銷量的25%至33%，我們認為內地市場仍有巨大的消費潛力。」

在中式餅零食市場頗具知名度的恆香老餅家表示，企業已經在內地建立了總經銷體系，「借助這次展會，我們也將積極尋求與新的合作夥伴建立合作關係，共同開拓市場。」

嘉和食品副總經理鄭詠恆表示，此次食品展為企業帶來了更多的機遇，除了原本就已深耕的華南、華東地區以外，目前包括江西、河北等地的經銷商都已與企業建立了聯繫，「我們今年的銷量同比去年增長了150%，所以我們也積極參與這次的展會，帶來更多的新品，希望繼續拓展內地市場。」