我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

港食港味 24新舊品牌攻上海國際食品展 規模近3年最大

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港商積極拓展內地市場，食品細分賽道熱度持續提升。2024 SIAL西雅國際食品展28日在上海開幕，香港貿發局與24家香港食品品牌及出口商共同設立「香港館」，冀借助展會平台進一步擴大港企品牌在內地影響力，其中也不乏香港老字號的身影，品牌們希望能借助展會進一步拓展內地市場；不僅恆香、奇華等老品牌到場展現優質產品，嘉和、益創膳等港企更帶來創新產品，期待在內地市場迎來新突破。

文匯報報導，今年食品展港企參展面積和參展商數量達到近三年之最，有港企已在展會現場實現了與內地企業的合作簽約。

格仔餅、港式月餅、港式創新植物奶……一眾「港味」美食在食品展亮相，吸引了大量消費者與企業代表的關注。當中，一款由香港企業研製的植物奶，成為香港館亮點之一，益創膳「二當家」陳家銘表示：「我們立足於香港科技園，通過三年研發，打造出這款植物基奶『太加奶』，在香港已有超過100家奶茶店使用。通過這次食品展簽約，預計9月進軍內地市場。」陳家銘已開設產品的小紅書與微信公眾號，希望通過內地消費者熟知的方式，讓香港品牌得到更多認可。

在內地市場深耕多年的嘉和食品，則希望將香港街邊小吃轉化為包裝食品，將香港地道美味傳遞給更多有需求的消費者。「比如我們的格仔餅，完全還原了香港街邊雞蛋仔的味道。大部分遊客到達香港是一定要吃雞蛋仔的，消費者隨時隨地都可品嘗到正宗港味，原汁原味的港味就是我們的『法寶』。」

鴻福堂將港式涼茶帶到了內地市場，鴻福堂區域發展經理張建紅直言，「目前內地銷量預估占集團產品總銷量的25%至33%，我們認為內地市場仍有巨大的消費潛力。」

在中式餅零食市場頗具知名度的恆香老餅家表示，企業已經在內地建立了總經銷體系，「借助這次展會，我們也將積極尋求與新的合作夥伴建立合作關係，共同開拓市場。」

嘉和食品副總經理鄭詠恆表示，此次食品展為企業帶來了更多的機遇，除了原本就已深耕的華南、華東地區以外，目前包括江西、河北等地的經銷商都已與企業建立了聯繫，「我們今年的銷量同比去年增長了150%，所以我們也積極參與這次的展會，帶來更多的新品，希望繼續拓展內地市場。」

香港 雞蛋 微信

上一則

瀋陽官員駕無牌車逆行撞死人 照常上班惹家屬不滿

下一則

華融前老董賴小民舊將 白天輝貪11億判死刑

延伸閱讀

香港國安處首引用23條捕6人 包括前支聯會副主席鄒幸彤

香港國安處首引用23條捕6人 包括前支聯會副主席鄒幸彤
救房市 上海購屋自備款降至2成 開一線城第一槍

救房市 上海購屋自備款降至2成 開一線城第一槍
上海踩線團抵台 雙城論壇 北市府：仍邀龔正來訪

上海踩線團抵台 雙城論壇 北市府：仍邀龔正來訪
與歐洲關係因國安法現裂痕 香港官員頻訪盼修復

與歐洲關係因國安法現裂痕 香港官員頻訪盼修復

熱門新聞

有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
男子與女子的不雅照被製作成巨幅海報張貼在車身。(取材自X平台)

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

2024-05-22 06:30
圖為安徽淮南武王墩墓考古發掘現場。（中新社）

燉牛排、栗子燒肉 考古現場探秘2000多年前楚王飲食

2024-05-25 23:04
北韓年輕女子脫北後，恐在中國成為人口販賣的犧牲品；示意圖。(美聯社）

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

2024-05-22 07:30
阿姨家中快遞堆積如山。（取材自新民晚報）

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

2024-05-25 09:30
近日，有關京東內部考勤調整、午休時間縮短、人員優化等一系列變動引發了關注。(取材自快科技)

京東認鬆散 午休2小時、代打卡、4點下班「比國企還國企」

2024-05-24 20:55

超人氣

更多 >
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費