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香港反修例紀錄片導演周冠威 電影「幻愛」重映遭撤

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。圖／ingimage
香港示意圖。圖／ingimage

香港愛情電影「幻愛」定6月15及28日在洲立影藝（MCL）旗下尖沙咀The ONE戲院重映，但28日午3時MCL突然無故宣布取消放映。

明報報導，「幻愛」導演周冠威曾執導反送中運動紀錄片「時代革命」，他表示由於MCL沒公布原因，不方便猜測，惟對於電影界及文化界一而再、再而三出現活動突然取消，感無奈及荒謬。

據報導，MCL電影院28日午在facebook公布「特備節目「幻愛」取消放映及退款安排」，經票房購買受影響場次的觀眾可於一個月內到戲院憑票尾退款；網上購票的觀眾則會經信用卡自動退款，但沒交代取消放映原因。

報導引述周冠威表示，起初不知放映活動，直至活動公開約一日前才獲MCL通知，「我也幾開心的，突然有重映的機會」。直至昨晚深夜他留意到網民討論放映的宣傳帖文消失，「總之我們得到的回覆是沒有任何的原因告訴我們，只是說取消了，就是這麼簡單」。

報導稱，他說對於電影界及文化界接連有活動突然取消感無奈及荒謬，「變成一個日常，誇張一點說」。被問會否擔心日後創作受影響，他稱需要學會接受，在夾縫中求存，強調暫無放棄的念頭，「這個接受不是覺得這件事情（被取消電影放映）是對的，而是怎樣維持自己的平安，去繼續專注自己做的事情」。

報導指，「幻愛」講述精神分裂症康復者與心理輔導員的愛情故事，由劉俊謙和蔡思韵主演。周冠威曾執導電影「十年」其中一個單元〈自焚者〉，並曾拍攝關於反修例運動的紀錄片「時代革命」，於2021年獲台灣金馬獎頒發最佳紀錄片獎。

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