「九龍城寨」登香港華語片票房亞軍 賣破1056萬美元

香港電影「九龍城寨之圍城」票房賣破8250萬,登上香港電影史華語片總票房亞軍;圖為 尖沙咀一家書店趕熱潮,設立九龍城寨打卡點體驗。(中新社)

香港 金像獎導演鄭保瑞力作「九龍城寨之圍城」(Twilight of the Warriors: Walled In),自5月1日上映至今票房不斷攀升,截至27日,港澳總票房衝破8250萬港元(約1056萬美元),連續27天成為單日票房冠軍,登上香港電影史上華語電影總票房第2位;古天樂另一部科幻電影「明日戰記」(Warriors of Future)跌落第3位。

綜合大公、文匯網、明報報導,目前香港電影史上華語片票房第1位為1.15億港元票房的「毒舌大狀」(A Guilty Conscience),8251萬的「九龍城寨之圍城」成為最新的亞軍,而8182萬的「明日戰記」則成了季軍第三名,「飯氣攻心」(Table For Six 2)則以7734萬處於第四名。自從「九龍城寨之圍城」打入香港華語電影票房十大之後,就令十大排名的全數電影皆為千禧年代的作品。

「九龍城寨之圍城」在各地票房報捷,內地已突破6億人民幣(約8439萬美元),並陸續在馬來西亞,新加坡 、越南 、英國、澳洲、美國及法國等地上映。

「九龍城寨之圍城」上映27天,總票房有望挑戰「毒舌大狀」1.15億冠軍紀錄。飾演「龍捲風」的古天樂得知該片取代「明日戰記」成為香港華語電影總票房第2位,感到非常開心,他多謝每個入場支持的朋友,會繼續拍好香港電影,令香港電影繼續發光,走到世界各地。

「城寨四子」拍片答謝觀眾支持,林峯多謝每個入場觀眾。胡子彤表示他們會繼續努力,謝票時跟大家見面。劉俊謙提到將會開拍前傳及續集,他們繼續為香港電影努力。