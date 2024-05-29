「九龍城寨」登香港華語片票房亞軍 賣破1056萬美元

香港電影「九龍城寨之圍城」票房賣破8250萬，登上香港電影史華語片總票房亞軍；圖為 尖沙咀一家書店趕熱潮，設立九龍城寨打卡點體驗。（中新社）

香港 金像獎導演鄭保瑞力作「九龍城寨之圍城」（Twilight of the Warriors: Walled In），自5月1日上映至今票房不斷攀升，截至27日，港澳總票房衝破8250萬港元（約1056萬美元），連續27天成為單日票房冠軍，登上香港電影史上華語電影總票房第2位；古天樂另一部科幻電影「明日戰記」（Warriors of Future）跌落第3位。

綜合大公、文匯網、明報報導，目前香港電影史上華語片票房第1位為1.15億港元票房的「毒舌大狀」（A Guilty Conscience），8251萬的「九龍城寨之圍城」成為最新的亞軍，而8182萬的「明日戰記」則成了季軍第三名，「飯氣攻心」（Table For Six 2）則以7734萬處於第四名。自從「九龍城寨之圍城」打入香港華語電影票房十大之後，就令十大排名的全數電影皆為千禧年代的作品。

「九龍城寨之圍城」在各地票房報捷，內地已突破6億人民幣（約8439萬美元），並陸續在馬來西亞，新加坡 、越南 、英國、澳洲、美國及法國等地上映。

「九龍城寨之圍城」上映27天，總票房有望挑戰「毒舌大狀」1.15億冠軍紀錄。飾演「龍捲風」的古天樂得知該片取代「明日戰記」成為香港華語電影總票房第2位，感到非常開心，他多謝每個入場支持的朋友，會繼續拍好香港電影，令香港電影繼續發光，走到世界各地。

「城寨四子」拍片答謝觀眾支持，林峯多謝每個入場觀眾。胡子彤表示他們會繼續努力，謝票時跟大家見面。劉俊謙提到將會開拍前傳及續集，他們繼續為香港電影努力。