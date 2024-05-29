臉書提六四民主女神雕像 23條立法後首執法 港拘鄒幸彤等6人

港警國安處首次引用基本法23條，拘捕包括前支聯會副主席鄒幸彤等五女一男，指他們涉嫌違反煽動意圖的相關罪行。（美聯社資料照片）

港警國安處28日首次引用「維護國家安全條例」（簡稱基本法23條）在全港多區採取執法行動，拘捕五女一男，其中一人為正在還押的前支聯會副主席鄒幸彤，指他們由今年4月開始以匿名方式在一社交平台專頁，利用某個將至的敏感日子，持續發布具煽動意圖的帖文，涉違反第24條 「煽動意圖的相關罪行」。

綜合大公、文匯報、香港 01報導，被捕的5女1男年齡介乎37歲至65歲。據了解，被捕者包括鄒幸彤的母親劉華珍，前支聯會骨幹劉家儀、社民連成員李盈姿、前支聯會常委關振邦及荃灣前區議員陳劍琴。警方根據法庭手令，於28日搜查其中5名被捕者的住所，檢取一批與案有關物品，包括涉嫌曾用作發布具煽動意圖訊息的電子通訊裝置。

翻查與鄒幸彤相關的社交平台專頁，其中Facebook專頁「小彤群抽會」自今年4月30日起，開始每日刊登一篇鄒幸彤於六四 事件的個人經歷，全部以六四35周年為題。

首篇文章提到她跟媽媽的朋友出席六四晚會的經驗，其後一篇提到歌曲「 血染的風采」，及後都有關於她擺街站、走訪流亡民運人士、天安門 母親、六四長跑等的經歷。而最新一篇於27日發布，已是第28篇關於六四的文章，文中提到六四事件中標誌性藝術品之一民主女神雕像。

港警國安處拘捕5女1男，年齡介乎37歲至65歲，涉嫌違反煽動意圖的相關罪行；圖為保安局長鄧炳強28日會見傳媒回應執法行動。 （中新社）

保安局局長鄧炳強28日傍晚會見記者時表示，鄒幸彤等6人涉嫌透過「小彤群抽會」專頁，利用某個將至的特別日子連續發布意圖煽動的帖文，意圖鼓吹網民組織危害國家安全的活動或非法活動，香港警方必須要採取果斷的行動，以維護香港和國家安全。

警方表示，煽動意圖的相關罪行屬嚴重罪行，最高可被判處監禁7年。意圖危害國家安全的分子不要妄想能在網上以匿名方式逃避警方的追查，而市民大眾務必認清事實，不要被失實及歪曲的資訊蒙騙，更甚者被煽動參加非法甚至是危害國家安全的行為和活動。