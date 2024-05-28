港洗黑錢集團誘外傭開戶洗錢 20人落網涉千萬

香港示意圖。圖／ingimage

香港 今年首季涉詐騙案及洗黑錢案的家庭傭工數目比去年增加，有洗黑錢集團涉誘騙外傭開戶洗黑錢，警方日前逮捕20人，包括14名印尼 籍女子，涉案金額逾1000萬元（港元，下同，約128萬美元）。

明報報導，被捕六名香港男子及14名印尼籍女子皆持香港身分證，年齡29至63歲，當中六男二女為集團骨幹，其餘為傀儡帳戶持有人，分別報稱裝修工、家庭傭工、清潔工及無業。東九龍總區重案組高級督察吳銘鋒稱，集團涉於去年11月至今年4月，以數千元招攬外傭開立銀行帳戶，清洗共約1000萬元犯罪得益。調查顯示，相關帳戶涉39宗詐騙案，包括網上購物騙案、墊支款項騙案、網上情緣騙案等，損失金額約540萬元，單宗最大損失45萬元。

據報導，警方指出，犯罪集團利用印尼外傭做中介人，以每個帳戶1000至2500元報酬，招攬欲「搵快錢」的外傭開戶，集團成員會相約他們到公園、快餐站及酒店房間，利用手機應用程式協助他們開立帳戶。同時，騙案事主會將款項存入該批傀儡帳戶，集團再將資金多次轉帳至不同帳戶，以逃避追查。

報導稱，警方相信這次行動已瓦解一個活躍於香港的洗黑錢集團，並在涉案酒店房間、被捕人身上及住所檢獲涉案銀行卡、電話卡及紀錄銀行帳戶登入資料的記事冊。警方呼籲，外傭中介公司及雇主若留意外傭有不尋常收入和支出，可提醒對方，將帳戶借出供他人洗黑錢須負刑責。