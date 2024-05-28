市民習慣難改 港垃圾徵費暫緩 回收減廢照推

香港原定今年8月起推行的垃圾徵費計畫再度暫緩執行，港府政務司副司長卓永興28日坦言，要改變逾700萬名市民的習慣，不可以急於一時。（中通社）

香港 原定今年8月1日推行的垃圾徵費計畫再度暫緩執行，具體實施日期未定。港府 政務司副司長卓永興28日表示，垃圾徵費先行先試暴露出計畫執行上的諸多問題，他坦言，要改變逾700萬名市民的習慣，不可以急於一時。

文匯報報導，卓永興表示，先行先試結果顯示，市民認為垃圾收費的操作繁複，大部分住宅樓宇參與者並無善用獲派的指定袋，該情況在後半段更為明顯；垃圾的棄置量、回收量以至參與者處理垃圾的習慣並無很大改變，分揀垃圾大大加重清潔員工的工作量；以及指定袋的使用令餐飲業和安老院舍的經營成本上升，令經營更加困難等。

經過為期八周的先行先試後，港府已獲得研判所需的資料和數據，故因應上述結果，環境及生態局建議暫緩實施垃圾徵費，並獲特首李家超接納。港府將於憲報刊登公告，廢除有關8月1日實施垃圾徵費的公告，以及在同日開始調整建築廢物處置收費的公告。

另外，卓永興指多項調查亦顯示，目前推行垃圾徵費缺乏民意支持，「不同的研究、媒體的反映和收集到的意見，都顯示支持如期推行的市民不多，大概七、八成市民反對如期推行。」卓永興強調，暫緩是務實、正確的決定，「很多事情，在書面上、法例上看起來沒問題，但到深入實踐時，就有問題走出來，而這些問題我們必須正視。」他認為要施政為民，在如此強大的民意下，暫緩是一個務實、正確，甚至是唯一的決定。

據報導，環境及生態局局長謝展寰重申，港府推動減廢回收初心不變，未來會透過增加回收配套，加強公眾教育和宣傳等，繼續努力推動回收減廢。至於優化垃圾徵費計畫方面，謝展寰表示，港府的研究重點包括免除前線員工的法律責任、減輕前線工作困難、應否涵蓋大型垃圾處置、減輕對某些界別和人士的經濟負擔、指定袋的設計、操作上的改善，以及可否以循序漸進方式推行等，目標是讓市民容易適應和接受，相關員工也容易執行。