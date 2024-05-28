內地再擴8市遊港 太原客自由行：遊港5天料花數萬

香港示意圖。(圖：shutterstock)

內地27日起再開放八個城市赴港澳「個人遊」，新安排實施首日，太原、蘭州及烏魯木齊均有直航班機抵港，有太原居民率先透過「個人遊」簽注赴港自由行，計畫到旺角和尖沙咀等地遊玩，亦有不少當地居民隨團出行，遊港五天料花費數萬元。

大公報報導，新增的八個城市全部都是省會級，包括山西省太原市、青海省西寧市、內蒙古自治區呼和浩特市、黑龍江省哈爾濱市、西藏自治區拉薩市、甘肅 省蘭州市、寧夏回族自治區銀川市和新疆 維吾爾自治區烏魯木齊市。不過，現時只有太原、蘭州、銀川和烏魯木齊有直飛香港 的航班，27日分別有一班來自太原、蘭州、烏魯木齊的直航抵港，以及一班由呼和浩特出發經轉昆明赴港的航班。

立法會旅遊界議員姚柏良指出，新開放「個人遊」的八個城市均為內陸城市，香港對當地人吸引力頗大。面對只有四個城市有直飛香港航班的現狀，他認為，對遊客來講，簽注的便利是一個基本條件，下一步才是交通，他相信航空公司會因應市場需求逐步增加直飛航班。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄27日視察旅發局於機場的旅客諮詢中心，鼓勵做好準備工作，並歡迎來自八個城市的旅客，竭力提供全方位旅遊資訊，展示香港的好客之道。他表示，這次進一步擴大「個人遊」計畫至涵蓋全國所有省會城市，將有助香港通過旅遊活動與全國所有省會城市的居民以更便利的方式互聯互通，同時推動香港與不同省會城市居民的雙向奔赴，為香港帶來更多高增值過夜旅客。

據報導，有旅遊業界認為這些較長途的旅客留港時間較長，消費力亦較高。美麗華集團首席營運總裁陳宗彝表示，應增加內地旅客免稅額，與海南島看齊，只要用數字人民幣，在10萬元以內消費就不當作是徵稅。他認為增加個人遊城市的效應，到7月暑假會發揮到最大。