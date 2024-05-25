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接港禁制令 發行商：下架「願榮光歸香港」

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。圖／ingimage
香港示意圖。圖／ingimage

香港高等法院本月初下令禁制「反送中運動」的代表歌曲「願榮光歸香港」，創作歌曲的Dgx Music團隊24日晚上在社交媒體發文，稱接獲蘇格蘭音樂發行商Emubands通知，「由於收到香港法院臨時禁制令通知，將在各大平台下架『願榮光』一曲」。Dgx Music團隊表示，香港政府的禁制令在海外沒有法律效力，已向音樂發行商提出反對。

自由亞洲電台報導，在幾個比較受歡迎的串流平台上搜查「願榮光歸香港」，確認在英國區及美國區的Spotify，以及蘋果公司旗下平台iTunes和Apple Music上已找不到禁播歌曲，但該歌曲仍然可以在YouTube Music上搜尋到。

不過，身處香港仍可在Spotify上找到「願榮光」一曲，惟在試聽時則指歌曲無法播放。至於KKBOX，則仍可以播放該歌曲。

Emubands與全球超過50個網上音樂串流平台有合作協議，讓創作者在這些平台上發布歌曲。

DGX Music昨表示，「將會向Emubands表達反對，並指出該臨時禁制令在香港以外並無效力，而且歌曲本身沒有違反禁令，故期望可以盡快將歌曲重新上架」。

報導稱，在香港高等法院禁制令頒布後，香港區的Spotify和KKBOX曾經未能搜尋「願榮光」一曲，但4日後有部分平台已將相關歌曲重新上架。

香港 Spotify 臨時禁制令

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