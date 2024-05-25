港垃圾收費問題多 「先行先試」報告顯示勞民傷財 議員倡暫緩

垃圾收費實施後，將會大大加重清潔工人的工作量。（中通社）

為期兩個月的垃圾收費「先行先試」計畫24日結束，港府 報告顯示，不少試點居民認為垃圾收費擾民、收費貴、負擔重；商戶認為經濟環境差，垃圾收費是勞民傷財；物業管理與清潔承辦商認為需增額外人手與雙倍時間。居民、商場商戶、食肆員工均要求擱置垃圾收費，有立法會議員也建議暫緩落實垃圾收費。

大公報報導，港府內部評估認為，「先行先試」調查已反映難以強推計畫，作為負責任的政府應聽取民意。政府將多管齊下，包括做好垃圾分類回收配套、加強宣傳教育，推動源頭減廢、加快大型焚化設施建設等。立法會環境事務委員會主席劉國勳認為，垃圾收費不應強定實施日子。立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席楊永杰表示，相信政府會順應民意。

環境及生態局提交立法會的文件表示，「先行先試」整體大致按計劃進行，各試點領取指定袋的比率達八成至十成，但使用率參差。院舍、食肆和政府大樓等地點，基於相關管理層的要求，全部都轉用指定袋棄置垃圾；商場店舖使用率大致達到七成。但在公私營住宅和三無大廈，使用率只有兩成至約五成多不等，更隨著時間逐步下降。

據報導，政府透過區議員在試點進行問卷調查，訪問了750名居民、清潔工、物業管理和商業營運者。居民指指定袋收費過高，認為應先加強回收配套，45%表示遵從實行垃圾收費困難及十分困難。商場商戶認為經濟環境差，實行垃圾收費是勞民傷財，六成表示遵從垃圾收費困難及十分困難，建議推遲執行或取消。處所負責人、物管公司及清潔承辦商認為，需雙倍時間「執手尾」，預料需增加人手5%至30%，而管理費或服務收費要加價5%至20%不等。

報導稱，民建聯24日公布調查結果亦顯示，主流民意反對在8月1日實施垃圾收費。民建聯於4月及5月進行兩輪電話問卷調查，分別訪問810及750人，兩次調查均有約65%人不支持實施垃圾收費，約45%人認為根本不應該實施。不支持的三大原因分別是缺乏回收設施、加重經濟負擔及執法困難。

劉國勳表示，若如期實施垃圾收費將會造成極大混亂，對住戶及商戶經濟構成壓力。他建議政府實事求是，面對民意及現實情況，調整政策，做好回收配套及宣傳教育。由於無法預計最好的推行時機，他認為政府可保留主體法例，廢除現時載列於法例中的生效日期，無需設立新生效日期。楊永杰相信，政府會順應民意，從善如流，暫緩落實垃圾收費。他強調焚化是處理垃圾的出路，政府應加快做好規畫及配套。