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2度稱港「國家」 舉重健力總會主席葉永玉辭職

記者陳湘瑾／綜合報導
香港舉重健力總會主席葉永玉曾兩度在公開致辭中將香港說為「國家」。（取材自香港舉重健力總會官網）
香港舉重健力總會主席葉永玉曾兩度在公開致辭中將香港說為「國家」。（取材自香港舉重健力總會官網）

香港舉重健力總會主席葉永玉兩度在公開致辭中將香港說為「國家」，引發港府表示「絕對不可接受」，要求調查並提出改善方案。香港舉重健力總會24日在官網公布，葉永玉23日因私人原因辭職。

葉永玉3月在一場舉重邀請賽致辭，將香港形容為「比較小的國家」，當時總會回應是口誤。隨後在5月6日「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃」開幕致辭，她稱「比賽共有13個國家參與」，而實際上香港及台灣分別以地區身分參賽，總會解釋，葉是錯誤地沒有提及「地區」二字，承認是嚴重疏忽。

港府10日發布聲明表示，此表述涉嫌違反一國原則，是絕對不可接受。港府強調，其十分重視該會接連出現不同程度的錯誤事件，已要求港協暨奧委會展開深入調查，並提出改善方案，向港府彙報。

據觀察者網報導，香港文化體育及旅遊局針對葉永玉辭職24日一事，感謝港協暨奧委會就事件的積極跟進，希望總會重新出發，並已要求港協暨奧委會對轄下體育總會加強管理，認真看待國家觀念培訓，防止同類事件再發生。

據公開資料介紹，葉永玉是香港首位骨科女醫生、港大醫學院骨科學系副教，38歲才為了健身開始練習舉重。葉永玉致力參與推動舉重健力運動數十年，更連續10年贏得香港健力賽女子總冠軍，有「香港女長青大力士」、「大力媽媽」之稱，除了擔任香港健力總會主席，還是國際健力總會一級裁判、國際舉重聯會裁判。

明報報導，文體旅局表示葉永玉最近於公開場合連番失言，事態嚴重，絕對不能接受，希望總會重新出發。新民黨立法會議員何敬康稱，葉永玉辭任是問責的做法，認為問責過後總會有需要檢討。

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