港狂徒砍傷沙田快餐店收銀員 民眾見義勇為齊制伏
一名患思覺失調的男子，22日晚約7時持刀走入香港沙田水泉澳廣場一間快餐店斬傷女收銀員雙手前臂及鼻子，餐廳經理、廚工連同多名見義勇為的街坊，挺身而出用各種方式阻擋男子進一步傷害其他人，最終制伏兇徒。
文匯報報導，參與擒兇的鞋鋪老闆呂先生23日憶述，當時正值晚飯時段，商場有很多婦孺，初時只得兩名男士阻止兇徒，自己無論如何都要出手幫忙，沒多想即拿起一塊「小心地滑」鋁牌衝前施援。
呂先生稱，他先聽到尖叫聲走出查看，赫見收銀員慌張逃出快餐店內，收銀處位置站著一名手持利刀的男子，連忙落閘走去幫手。當他進入餐廳時，餐廳男經理及一名男廚工正用手推車「頂住」持刀男。雙方緊張對峙，他立即加入協助，雙方其後走出餐廳，有食客及街坊持鋁梯加入圍堵，未幾眾人合力將兇徒按倒地上制伏。
呂形容，該持刀男沒有太大反抗，又謙稱自己只是做普通人應做的事，其他街坊和餐廳職員比他更英勇。
事件中，姓黃（46歲）男經理及一名姓霍（44歲）男食客，在與持男刀糾纏時被割傷頸部，幸兇刀的刀鋒較鈍，各人傷勢不重，另一名姓樂（42歲）懷孕女職員受驚不適，與姓朱（50歲）女收銀員共4人送院治理。警方到場以涉嫌傷人拘捕姓林（43歲）男子，據悉他住水泉澳邨，患有思覺失調。
大快活集團發言人表示，3名送院員工中有兩人經治療後已出院，集團正積極為受傷員工及其家人提供協助，並已安排為受影響的員工提供心理輔導，集團將加強員工的危機處理能力培訓。
精神科專科醫生黎大森表示，只有極少數思覺失調患者有暴力傾向。而最常見的病情復發原因是沒有跟足治療，或根本沒有服藥一段時間，病發較嚴重的病徵是出現幻聽、妄想，令他們有頭暈、有睡意、很累，甚至有些食欲會增加，令身體變肥。
黎建議，若家人發現患者出現情緒波動、自言自語等情況，應及早帶其找專業人士評估，以免病情復發和惡化。
上一則
救命符…萬科獲200億人民幣銀團貸款 中房企4年來最大筆
下一則
FB留言