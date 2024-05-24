港狂徒砍傷沙田快餐店收銀員 民眾見義勇為齊制伏

香港示意圖。(圖：shutterstock)

一名患思覺失調的男子，22日晚約7時持刀走入香港 沙田水泉澳廣場一間快餐店斬傷女收銀員雙手前臂及鼻子，餐廳經理、廚工連同多名見義勇為的街坊，挺身而出用各種方式阻擋男子進一步傷害其他人，最終制伏兇徒。

文匯報報導，參與擒兇的鞋鋪老闆呂先生23日憶述，當時正值晚飯時段，商場有很多婦孺，初時只得兩名男士阻止兇徒，自己無論如何都要出手幫忙，沒多想即拿起一塊「小心地滑」鋁牌衝前施援。

呂先生稱，他先聽到尖叫聲走出查看，赫見收銀員慌張逃出快餐店內，收銀處位置站著一名手持利刀的男子，連忙落閘走去幫手。當他進入餐廳時，餐廳男經理及一名男廚工正用手推車「頂住」持刀男。雙方緊張對峙，他立即加入協助，雙方其後走出餐廳，有食客及街坊持鋁梯加入圍 堵，未幾眾人合力將兇徒按倒地上制伏。

呂形容，該持刀男沒有太大反抗，又謙稱自己只是做普通人應做的事，其他街坊和餐廳職員比他更英勇。

事件中，姓黃（46歲）男經理及一名姓霍（44歲）男食客，在與持男刀糾纏時被割傷頸部，幸兇刀的刀鋒較鈍，各人傷勢不重，另一名姓樂（42歲）懷孕女職員受驚不適，與姓朱（50歲）女收銀員共4人送院治理。警方到場以涉嫌傷人拘捕姓林（43歲）男子，據悉他住水泉澳邨，患有思覺失調。

大快活集團發言人表示，3名送院員工中有兩人經治療後已出院，集團正積極為受傷員工及其家人提供協助，並已安排為受影響的員工提供心理輔導，集團將加強員工的危機處理能力培訓。

精神科專科醫生黎大森表示，只有極少數思覺失調患者有暴力傾向。而最常見的病情復發原因是沒有跟足治療，或根本沒有服藥一段時間，病發較嚴重的病徵是出現幻聽、妄想，令他們有頭暈、有睡意、很累，甚至有些食欲會增加，令身體變肥。

黎建議，若家人發現患者出現情緒波動、自言自語等情況，應及早帶其找專業人士評估，以免病情復發和惡化。