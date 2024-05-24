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25歲男持假證扮公安、港警 5案詐騙51萬美元

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

今年首季假冒官員騙案錄得上升趨勢，涉及損失金額達3.8倍。警方23日早拘捕一名假冒官員詐騙集團的25歲男骨幹成員，他一人分飾多角，假扮內地公安特務警察及香港警察騙取巨額保證金，在4月發生的5宗騙案得手高達400萬元（港幣，下同，約51.2萬美元）。警方在其住所檢獲假扮特務警察時所穿的西裝領帶、偽造警察委任證及製造行騙道具的工具。

香港01報導，新界南總區刑事總督察庾博瀚交代案情表示，警方經情報分析及深入調查後，成功鎖定一名詐騙集團的男骨幹成員，他涉嫌與4月所發生的5宗假冒官員騙案有關，當中涉及金額高達400萬元，受害人均為香港市民，當中包括學生、家庭主婦、售貨員及文員。庾指，案件中受害人先後接獲假冒內地公安的電話，指控他們較早前涉及內地洗黑案及其他刑事犯罪活動。

騙徒亦會稱由於案件涉及香港的執法人員及銀行職員，會以案件保密、影響辦案為由，警告受害人切勿向任何人透露案情，一旦透露，便會立刻作出拘捕及凍結他們的資產，目的是為斷絕受害人與外界的接觸。其後，騙徒會要求受害人以現金或轉帳形式，交付巨額的保證金以證明自身清白，並承諾之後會歸還保證金。

庾博瀚續稱，其中被警方鎖定的男骨幹成員，最主要的職責是與受害人接洽會面，他更加一人分飾多角，穿上西裝、戴上印有中國公安徽章的領帶，假扮為內地的特務警察與受害人簽署偽造保密協定；該男子亦曾經向受害人出示一張偽造的香港警察委任證，假扮香港警察收取保證金。

防止罪案辦公室高級督察李金鵬表示，電話騙案持續猖獗，而騙徒手法更層出不窮，當中假冒官員騙案無論是嚴重性及廣泛性都值得市民關注。李金鵬稱單單在本年頭3個月，警方已經錄474宗電話騙案，當中168宗為假冒官員騙案，損失金額更達7.6億元，較去年同期上升超過3倍。

香港 詐騙集團

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