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科研靈感…助外婆復健 17歲女奪國際獎 港20年最佳成績

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

近日在美國舉行的全球最大規模的青少年科學比賽「國際科學與工程大獎賽（ISEF）」中，香港代表隊以出色表現創下參賽20年來的歷史最佳紀錄。

文匯報報導，來自德瑞國際學校的17歲中六生陳蕙軒，憑研發針對治療認知障礙症患者的「樂活『腦』友」應用程式及進行相關研究，獲得一等獎以及全場最頂級獎項「Craig R. Barrett創新大獎」，成為6名得獎者之一，向國際社會展示香港學生的科創之光。

隨著於競賽獲此重要獎項，她亦有機會獲小行星命名的資格，讓香港有望再誕生「星之女」。陳蕙軒的外婆亦患有認知障礙症，其科研靈感的源起正是希望幫助親人復健。

創立於1950年、近年由製藥公司再生元冠名的「國際科學與工程大獎賽」，面向全球9年至12年級的中學生，是全球規模最大，具影響力的同類競賽。大賽共涵蓋數理機械、化學、材料科學、機器人、智能機器、人工智能、生物技術、轉化醫學等20多個不同組別。今屆賽事於5月11日至19日在美國洛杉磯舉行，共吸引來自全球70多個國家和地區，超過2000人角逐。

港府教育局委託下，香港新一代文化協會今年組織四組共8名學生代表香港參賽。其中，陳蕙軒以其「樂活『腦』友：認知障礙症長者混合現實復康活動應用」項目，勇奪轉化醫學組別中的一等獎以及「Craig R. Barrett 創新大獎」，後者並讓她成為全場僅6名獲得最高殊榮學生之一，創香港歷年最佳成績。

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