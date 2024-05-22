港「盛事經濟」增至210項 學者：9億美元消費額恐奢望

香港特首李家超21日表示，下半年港府將推出超過100項盛事，使全年的盛事活動增加至210項，預計吸引約170萬遊客，為港帶來約72億港元消費額。（中新社）

港府 銳意拚經濟、謀發展，21日公布今年下半年有106項盛事接連上演，涉及會議博覽、體育賽事、文藝創意、金融科技、節日慶典等，其中武林盛舞嘉年華、女子世界棍網球U20錦標賽等均是首次在港舉辦，令全年活動超過210項，平均每兩天就有一次盛事。但有學者認為，港府全年舉辦210盛事期盼吸引遊客赴港，但下半年有些盛事年表被揭有不少涉拉雜成軍，想創造72億消費額恐成奢望。

大公、文匯報報導，港府亦研究重現大熱港產電影「九龍城寨之圍城」的部分場景，供來自世界各地的影迷打卡。財政司副司長黃偉綸預計，全年有約170萬人次旅客為盛事而來，帶來約72億元（港幣，下同，約9.2億美元）消費額，經濟增加價值約43億元。

特首李家超指出，下半年盛事活動有三大因素會促使帶來更大經濟效益：第一，盛事經濟和近月中央推出的多項挺港惠港措施，會產生協同效應，倍增經濟效益。第二，盛事與盛事之間的協同效應，每兩日就最少有一項盛事，節目更豐富、更吸引，使旅客留港時間更長、更多消費。第三，香港 接待能力不斷提升、回復正常，有助放大盛事的經濟效益。配合「香港無處不旅遊」的理念，進一步推動多元化旅遊。

黃偉綸在記者會表示，今年上半年有108項盛事舉行，效果理想，下半年再接再厲舉行106項，較去年全年150項大增，「（下半年）全新的項目有超過15個。」盛事涵蓋不同領域，數目最多的是會議及展覽，有42項；文藝創意及體育盛事分別有25項及15項。

文藝創意領域，下月19日起至明年1月，M+博物館 會舉辦首個貝聿銘大型回顧展，「武林盛舞嘉年華」雲集逾千位武術及舞蹈界高手，在7月呈獻超過60場表演及活動。

今年是中國成立75周年，在節日慶典方面亦有相關盛事，9月開始康樂及文化事務署會舉辦專題展覽，展示國家的輝煌成就。

另據港媒報導，中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，下半年盛事包括康文署中秋綵燈會、博物館節、無人機表演，乃至電子產品、零食展覽、醫學會議等中小型活動或業界會議，質疑拉雜成軍，部分項目一看名單就知道難吸引旅客。至於武林嘉年華、貝聿銘展也難單獨吸引旅客赴港參加。他表示，當局應仔細公布經濟效應的計算方法，但相信收益難全面抵銷港人外遊或北上流出的消費力。