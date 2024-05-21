港歌手黃家駒墓碑被毀 海內外歌迷拜祭 2涉案者提堂

香港示意圖。圖／ingimage

香港 知名樂隊Beyond已故主唱黃家駒在將軍澳的墓碑，19日遭人潑汽水及用鐵槌破壞，被捕的兩名男子21日在觀塘裁判法院提堂。20日陸續有歌迷冒雨前往拜祭，有男歌迷帶可樂及鮮花，駕車由深圳到墓地致意，表示自己音樂生意能有如此成就，與黃家駒有很大關係。

明報報導，黃家駒墓碑20日仍圍上白布，不少歌迷冒雨到其墓碑前獻花致意。來自深圳的歌迷赫先生稱，19日得悉家駒墓碑被毁的消息，感到難過及不解。他稱作為「黃家駒逝世30周年紀念群」群主，受成員委託，特意駕車兩小時赴港了解墓碑受損情况。

據報導，他形容家駒是一種精神及信仰，代表「積極向上、不卑不亢、不怕困難、愛護和平」；又指破壞者「可不愛家駒，可以不喜歡他的音樂，但不要去破壞它」，希望日後不會再發生同類事件。

報導引述赫先生稱，從小已受家駒影響，現從事樂器生意，懂得彈鋼琴，亦是吉他手，「我做生意能有今天的成就，與家駒有很大很大的關係」。另有青年向傳媒透露，因受Beyond薰陶才走上音樂路，成為兼職音樂人；19日由澳洲 回港，打算探望偶像黃家駒，詎料獲悉其墓碑被毁，一度以為是假新聞。

報導指，日前網上流傳短片，一名光頭少年自稱「社會破壞者」，在黃家駒墓碑旁高唱「海闊天空」，突然向墓碑潑汽水，及後用鐵槌破壞黃家駒墓碑遺照。少年又以黑筆塗鴉墓碑及吉他，起腳踢向墓碑瓷相。警方前日早上拘捕破壞墓碑的15歲少年，以及在旁拍片的23歲姓葉男子，檢獲鐵槌、汽水、黑筆等證物。