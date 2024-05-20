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黃家駒墳又被毀 網紅舔墓碑砸遺照博點擊率？ 2人被捕

香港新聞組／香港20日電
狂徒用鐵錘狂敲黃家駒碑上的照片。（取材自小紅書）
狂徒用鐵錘狂敲黃家駒碑上的照片。（取材自小紅書）

香港樂隊Beyond已故主唱黃家駒位於將軍澳墳墓遭人持鐵槌破壞，涉事的15歲「網紅」少年砸毀墓碑上的遺照，又潑可樂、塗鴉、腳踢墓碑，用髒話辱罵；他以往常在社交平台上傳出位（離譜）影片，去年亦曾經在黃家駒墳前以粗口指罵；另一名負責拍片的23歲男子，其社交網頁上傳多張與藝人的合照。初步相信他們是為求在網上博點擊率上傳片段。

明報報導，黃家駒於1993年離世，墓碑曾多次遭刑毀，這次已是第四次。警方19日早11時許接報稱將軍澳華人永遠墳場一個墓碑遭毀壞、塗鴉及淋潑液體。警員到場調查後，以涉嫌刑事毀壞拘捕15歲姓梁少年及23歲姓葉男子。

狂徒對墓碑照片做出不敬行為。（取材自小紅書）
狂徒對墓碑照片做出不敬行為。（取材自小紅書）

綜合網上流傳短片，一名光頭少年自稱「社會破壞者」，在墓碑旁高唱Beyond名曲「海闊天空」，突然向墓碑潑汽水，並走近親吻黃家駒遺照及墓碑上方的吉他，發出吸吮聲音，及後用鐵槌破壞黃家駒遺照，並叫在旁拍片者拍攝被破壞的墓碑。少年又以黑筆塗鴉墓碑及吉他，並起腳踢向墓碑遺照。

報導，被捕少年自稱有自閉症及過度活躍症，經常上傳出位片段，吸引網民關注，包括食牙膏、鉛筆碎、紙組成的「三文治」，又在垃圾桶內吃垃圾、強吻快餐店外女藝人的人形紙板等。阿布泰旺角分店去年遭人闖入叫囂滋擾，警方其後拘捕5男子，及後他們被判簽保守行為24個月，被捕少年為其中一人。

報導，另一被捕姓葉男子，去年曾在ViuTV「Auntie妳好」節目表演，又不時在Instagram（IG）貼出與藝人的合照，包括郭富城、光B（尹光）等。

報導，現場所見，事後墓碑被白布圍封，有職員在旁看守。來自四川的歌迷蘇小姐表示，19日首次帶鮮花前來拜祭，卻見墓碑遭遮蓋，失聲痛哭。她指摘破壞墓碑的人「惡有惡報 」。有網民留言斥破壞者「為流量先人都不放過」。

事後Beyond團員黃貫中怒斥破壞墳頭的人會有報應，小則肚痛、大則橫死。葉世榮在社交平台表示：「今天發生在家駒墳墓的事情實在可惡，這兩個人已經被逮捕，必須受到法律的制裁，家駒在天之靈也不會放過他們！」

黃家駒的弟弟黃家強也在社交平台表達憤怒：「這是個什麼樣的國家，道德淪亡到這個地步，千里迢迢來摧毀別人的墓園，你所做的一切會得到什麼，傷害別人真的會是你的流量密碼嗎？我不知怎樣去譴責你，倒感慨你的生活環境竟然會造就出一個你這樣可悲、可恥、可憐、可恨的賤種。我不知道還有多少你這樣的賤種在國內繁植中，此種不滅國亡不遠矣。」

華人 香港

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